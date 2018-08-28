Бывшего гендиректора «Трансаэро» обвинили в невыплате зарплат минимум на 400 миллионов рублей, а также в хищении почти на полтора миллиарда. Об этом со ссылкой на Следственный комитет сообщает агентство «Интерфакс». Сегодня Мещанский суд Москвы заочно арестовал Александра Бурдина. Бывший гендиректор компании объявлен в международный розыск.