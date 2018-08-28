В Вологодской области возбуждены уголовные дела из-за избиения 6-летнего ребёнка

Мальчик был доставлен в больницу 10 августа, он находится в коме. Расследование идёт по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и истязании. Следователи проверяют на причастность к преступлению членов семьи, в которой жил ребёнок и сотрудников органов опеки. Опекуном ребёнка в последние полтора года была его двоюродная сестра. В семье есть ещё несколько детей, сообщает Следственный комитет.