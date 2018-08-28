Сотрудники ФБР организовывали утечку данных в СМИ для обоснования слежки
Об этом со ссылкой на источник сообщил телеканал Fox News. По его данным, подобные методы использовались, в частности, в 2016 году. ФБР передавала журналистам конфиденциальную информацию, связанную с компрометирующим досье на Дональда Трампа, чтобы затем, на основании публикаций запросить разрешение на установление слежки за бывшим советником предвыборного штаба президента США.
Комментарии4
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blinorozhiy_chmo 28 августа 2018 | 22:36
Дикая дерьмократия во всей своей красе.
liquidsky__ 28 августа 2018 | 22:39
Ничего нового, они так работали еще во времена войны в Вьетнаме, изучайте историю.
edyunia 28 августа 2018 | 22:39
"сообщил телеканал Fox News"
Это говорит о многом.
edun1952 28 августа 2018 | 22:47
ФБР как ФСБ АЗЕФСекъюрити...