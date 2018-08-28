Сотрудники ФБР организовывали утечку данных в СМИ для обоснования слежки

Об этом со ссылкой на источник сообщил телеканал Fox News. По его данным, подобные методы использовались, в частности, в 2016 году. ФБР передавала журналистам конфиденциальную информацию, связанную с компрометирующим досье на Дональда Трампа, чтобы затем, на основании публикаций запросить разрешение на установление слежки за бывшим советником предвыборного штаба президента США.