Дмитрий Медведев возобновил рабочие встречи, следует из сообщения правительства
На сайте кабинета министров говорится, что премьер провёл встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным. Федеральные каналы и государственные информационные агентства публикуют фото и видео с этой встречи. Впрочем, когда она состоялась, не уточняется.
На прошлой неделе издание «Проект» обратило внимание, что глава правительства около двух недель не появляется на рабочих мероприятиях. В пресс-службе кабинета министров сказали, что он получил травму во время занятий спортом. Газета.ру со ссылкой на свой источник сообщила, что премьер-министр при этом не брал отпуск и не оформлял больничный.
Комментарии3
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abuvgrobu 28 августа 2018 | 22:41
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Ещё какие-нибудь вопросы имеются ?
То "грипп" у него, То "травма спортивная".. Херивная у него травма, тля..
vincenttt 28 августа 2018 | 22:45
Ну наконец-то Мендель головастик вернулся...Ну теперь заживём!!
j_partizan 28 августа 2018 | 22:46
не брал отпуск и не оформлял больничный
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Высокооплачиваемый прогульщик-пьяница