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22:30, 28 августа 2018

Дмитрий Медведев возобновил рабочие встречи, следует из сообщения правительства

На сайте кабинета министров говорится, что премьер провёл встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным. Федеральные каналы и государственные информационные агентства публикуют фото и видео с этой встречи. Впрочем, когда она состоялась, не уточняется.

На прошлой неделе издание «Проект» обратило внимание, что глава правительства около двух недель не появляется на рабочих мероприятиях. В пресс-службе кабинета министров сказали, что он получил травму во время занятий спортом. Газета.ру со ссылкой на свой источник сообщила, что премьер-министр при этом не брал отпуск и не оформлял больничный.

Комментарии

3

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abuvgrobu 28 августа 2018 | 22:41

//picua.org/images/2018/08/28/a9f0dee66bcfc151c725d83230e2d168.jpg
Ещё какие-нибудь вопросы имеются ?
То "грипп" у него, То "травма спортивная".. Херивная у него травма, тля..

vincenttt 28 августа 2018 | 22:45

Ну наконец-то Мендель головастик вернулся...Ну теперь заживём!!

j_partizan 28 августа 2018 | 22:46

не брал отпуск и не оформлял больничный
______________
Высокооплачиваемый прогульщик-пьяница

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