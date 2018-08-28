Дмитрий Медведев возобновил рабочие встречи, следует из сообщения правительства

На сайте кабинета министров говорится, что премьер провёл встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным. Федеральные каналы и государственные информационные агентства публикуют фото и видео с этой встречи. Впрочем, когда она состоялась, не уточняется.

На прошлой неделе издание «Проект» обратило внимание, что глава правительства около двух недель не появляется на рабочих мероприятиях. В пресс-службе кабинета министров сказали, что он получил травму во время занятий спортом. Газета.ру со ссылкой на свой источник сообщила, что премьер-министр при этом не брал отпуск и не оформлял больничный.