В Екатеринбурге появилась организация, которая ищет в социальных сетях признаки экстремизма

Далее сведения передают правоохранительным органам. Группа волонтёров называет себя «кибердружиной», рассказала «Эху Москвы» журналист сайта 66.ru Маргарита Махонина, которая внедрилась в организацию. По словам Махониной, руководителем кибердружины является студент медицинского колледжа Александр Ерлаков.

Он говорит, что волонтеры борются за здоровое население. Наибольшее внимание сообщество уделяет картинкам, в которых усматривает призывы к суициду. К записям с признаками экстремизма кибердружина причисляет, в том числе, публикации с изображением алкоголя, оружия и сигарет.