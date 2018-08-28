В Екатеринбурге появилась организация, которая ищет в социальных сетях признаки экстремизма
Далее сведения передают правоохранительным органам. Группа волонтёров называет себя «кибердружиной», рассказала «Эху Москвы» журналист сайта 66.ru Маргарита Махонина, которая внедрилась в организацию. По словам Махониной, руководителем кибердружины является студент медицинского колледжа Александр Ерлаков.
Он говорит, что волонтеры борются за здоровое население. Наибольшее внимание сообщество уделяет картинкам, в которых усматривает призывы к суициду. К записям с признаками экстремизма кибердружина причисляет, в том числе, публикации с изображением алкоголя, оружия и сигарет.
Комментарии8
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vilingrad 28 августа 2018 | 22:09
Руссо-вато- сбывшаяся мечта чекиста.
tvitov66 28 августа 2018 | 22:19
vilingrad: интересные люди - им бы в цирке выступать - засунули язык сами знаете куда и сами знаете кому и при этом ещё в интернете! Как бы косоглазие не заработать ... надеюсь ФОМС оценит риски. Да и нацЛидер в опасности - может чёныть подхватить вирусного из враждебного интернета при таком тесном тактильном контакте?
ensebeo 28 августа 2018 | 22:12
пусть на федеральные телеканалы настучат- там этого добра в избытке.
glotov 28 августа 2018 | 22:16
Прямо как в Америке.
tvitov66 28 августа 2018 | 22:21
glotov: в Америке нет внутренних воск - там нац.гвардия для отражения внешних угроз
navsegda 28 августа 2018 | 22:22
Конечно хотелось бы знать имена героев , мужественно сражающихся с экстремизмом , пусть не стесняются
rvs_68 28 августа 2018 | 22:35
navsegda: "Конечно хотелось бы знать имена героев , мужественно сражающихся с экстремизмом , пусть не стесняются"
Какое мужество? Это просто бизнес - тут и проект Закона подоспел о выплатах "помощникам в раскрытии преступлений"
Как говорил классик: "....пять старушек уже рубль".
Двадцать доносов конвертируются в неплохое авто...
Тем более, не выходя из дома...
#заработай_в_интернет
;-)
poster6996 28 августа 2018 | 22:33
Организация имени Павлика Морозова. Или просто кибер полицаи...