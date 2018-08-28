Сестра спикера Госдумы Вячеслава Володина и ее сыновья, по некоторым данным, имеют доли в различных компаниях

Ранее председатель нижней палаты парламента говорил, что предприятия его родственников денег не приносят.

Татьяна Лаврина – так зовут сестру спикера Госдумы Вячеслава Володина – как минимум четыре года входила в совет директоров Саратовского приборостроительного завода. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на интернет-издание «Проект». В сообщении говорится, что родственница Володина имеет доли в компаниях «Хендимарт» и «Плазма-СК». В последней работал и ее сын – племянник спикера Алексей. Утверждается, что он также управляет агропромышленным предприятием «Городнянские сады», принадлежащим матери Володина. По данным «Проекта» другой предполагаемый племянник – Роман – был акционером компании «Тролза», которая в прошлом году получила контракт на поставку троллейбусов в Крым на сумму около двух с половиной миллиардов рублей.

Расследование бизнес-активов «Проект» выпустил на фоне заявления Фонда борьбы с коррупцией о том, что мать спикера приобрела элитную недвижимость, которая по оценке ФБК стоит около 230 миллионов рублей. Володин ответил, что квартира была куплена ею на свои деньги.

Издание «Проект» основал бывший главный редактор РБК Роман Баданин. Стоит отметить, что информация об активах родственников Володина пока не опубликована на сайте, а есть лишь в одноименном телеграм-канале.