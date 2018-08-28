Сестра спикера Госдумы Вячеслава Володина и ее сыновья, по некоторым данным, имеют доли в различных компаниях
Ранее председатель нижней палаты парламента говорил, что предприятия его родственников денег не приносят.
Татьяна Лаврина – так зовут сестру спикера Госдумы Вячеслава Володина – как минимум четыре года входила в совет директоров Саратовского приборостроительного завода. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на интернет-издание «Проект». В сообщении говорится, что родственница Володина имеет доли в компаниях «Хендимарт» и «Плазма-СК». В последней работал и ее сын – племянник спикера Алексей. Утверждается, что он также управляет агропромышленным предприятием «Городнянские сады», принадлежащим матери Володина. По данным «Проекта» другой предполагаемый племянник – Роман – был акционером компании «Тролза», которая в прошлом году получила контракт на поставку троллейбусов в Крым на сумму около двух с половиной миллиардов рублей.
Расследование бизнес-активов «Проект» выпустил на фоне заявления Фонда борьбы с коррупцией о том, что мать спикера приобрела элитную недвижимость, которая по оценке ФБК стоит около 230 миллионов рублей. Володин ответил, что квартира была куплена ею на свои деньги.
Издание «Проект» основал бывший главный редактор РБК Роман Баданин. Стоит отметить, что информация об активах родственников Володина пока не опубликована на сайте, а есть лишь в одноименном телеграм-канале.
Комментарии11
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opiatnovyi63 28 августа 2018 | 22:10
Ну чем не ОПГ?
gordy 28 августа 2018 | 22:24
Им на Руси жить хорошо?
blinorozhiy_chmo 28 августа 2018 | 22:12
Неприлично считать чужие деньги в чужих карманах. Нецивилизованно.
j_partizan 28 августа 2018 | 22:18
blinorozhiy_chmo:
Сначала надо убедиться, что это чужие деньги, а не твои в чужом кармане.
tanyaya 28 августа 2018 | 22:33
blinorozhiy_chmo: А если завтра вдруг ему (володиному) Кириенко подарит "корзинку с колбасками" и через миг он (володькин) окажется на нарах, ты, дешёвка пригожинская, тут же взвоешь: "Прилично считать чужие деньги в чужих карманах. Цивилизованно."?
j_partizan 28 августа 2018 | 22:14
Честный, уважающий себя президент, либо потребовал расследования и привлечения к ответственности, либо сам ушёл в отставку.
Но видимо "наш" к таким не относится.
tv_victim 28 августа 2018 | 22:17
«Все на свете обделывает свои дела. "Что кому требит, тот то и теребит",- говорит пословица. Путешествие по сундукам произведено было с успехом, так что кое-что от этой экспедиции перешло в собственную шкатулку. Словом, благоразумно было обстроено. Чичиков не то чтобы украл, но попользовался. Ведь всякий из нас чем-нибудь попользуется: тот казенным лесом, тот экономическими суммами, тот крадет у детей своих ради какой-нибудь приезжей актрисы, тот у крестьян ради мебелей Гамбса или кареты. Что ж делать, если завелось так много всяких заманок на свете? И дорогие рестораны с сумасшедшими ценами, и маскарады, и гулянья, и плясанья с цыганками. Ведь трудно удержаться, если все со всех сторон делают то же, да и мода велит - изволь удержать себя! Ведь нельзя же всегда удерживать себя. Человек не бог. Так и Чичиков, подобно размножившемуся количеству людей, любящих всякий комфорт, поворотил дело в свою пользу».
Н.В. Гоголь. «Мертвые души» том вт
орой.
tanyaya 28 августа 2018 | 22:25
Володькиного интенсивно сливают. Завтра тсарь ровно в полдень шлёпнет его по попе.
orein51 28 августа 2018 | 22:30
Предчуствие: володкин получит спортивную травму в ближ. пару недель, и ...
edun1952 28 августа 2018 | 22:41
Не даром Родину он любит..
kara 28 августа 2018 | 22:46
Так надо думать не о том что у кого есть, а о том чего нет у тебя