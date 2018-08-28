Правозащитники пожаловались Владимиру Путину на заявления Рамзана Кадырова

Международные организации Amnesty International, Human Rights Watch и Front Line Defenders написали президенту открытое письмо. Отношение Кадырова к правозащитникам в регионе приобретает всё более радикальный характер, сказал в интервью «Эху Москвы» программный директор Human Rights Watch в России Татьяна Локшина. Локшина добавила, что правозащитники не раз обращались к российскому руководству по поводу Рамзана Кадырова, но никакого ответа не получили.

Высказывания главы Чечни вне закона, но вряд ли он понесёт за них какое-либо наказание. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказала главный редактор «The New Times» Евгения Альбац. Путин уже не может отстранить Кадырова, президент расплачивается за свои ошибки, считает Евгения Альбац.