Правозащитники пожаловались Владимиру Путину на заявления Рамзана Кадырова
Международные организации Amnesty International, Human Rights Watch и Front Line Defenders написали президенту открытое письмо. Отношение Кадырова к правозащитникам в регионе приобретает всё более радикальный характер, сказал в интервью «Эху Москвы» программный директор Human Rights Watch в России Татьяна Локшина. Локшина добавила, что правозащитники не раз обращались к российскому руководству по поводу Рамзана Кадырова, но никакого ответа не получили.
Высказывания главы Чечни вне закона, но вряд ли он понесёт за них какое-либо наказание. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказала главный редактор «The New Times» Евгения Альбац. Путин уже не может отстранить Кадырова, президент расплачивается за свои ошибки, считает Евгения Альбац.
Комментарии18
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palmcoast___ 28 августа 2018 | 22:07
А Путин здесь при чем? Есть же суд, который разрешает такие споры и жалобы.
oldcitizen 28 августа 2018 | 22:11
palmcoast___: Есть же суд, который разрешает такие споры и жалобы.
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Изящно вы про суд пошутили!
patrikk_1 28 августа 2018 | 22:12
Отношение Кадырова к правозащитникам в регионе приобретает всё более радикальный характер...
Рамзан Кадыров - это часовой, который рискуя жизнью стоит на вышке и охраняет покой нашей страны. А все кто критикует Рамзана Ахматовича, хотят чтобы началась Третья чеченская война, чтобы возобновились захваты школ, больниц, посёлков, чтобы в наших городах воцарился хаос.
patrikk_1 28 августа 2018 | 22:27
Международные организации Amnesty International, Human Rights Watch и Front Line Defenders написали президенту открытое письмо...
Не думаю что кто-то из этих "эмнести интернешилов" любит чеченский народ, а если один такой и найдётся, то сомневаюсь, что он любит его больше чем Рамзан Кадыров. И если глава Чечни и пережимает палку с правами человека в республике, то значит так и надо на данный момент, значит это один единственный способ ведения дел.
pyco_mypucmo 28 августа 2018 | 22:12
palmcoast___:
Скорее Кадыров отстранит Путина. Россияне любят Кадырова.
serge_moro 28 августа 2018 | 22:19
pyco_mypucmo: Довести самую богатую своими природными ресурсами страну до фактического банкротства смог сделать только питерский ворюга со своим ненасытным Озером. Уверен,чтобы такого не было впредь в России , нужно сделать то ,что делают китайцы со своими ворами и коррупционерами. Если десять главных чиновникoв страны будут наказаны прилюдно на Красной площади под камеры всех телеканалов , как это делают китайцы, то поверьте на следующие 300-500 лет проблема воровства в высших эшелонах власти отпадет на века.
Если они смогли казнить на Красной площади одного из лучших сыновей России Немцова ,то почему же нельзя наказать их этой же монетой ,которую они отчеканили для показательных казней, расправ . Бандиты понимают только язык силы.Или они нас будут калечить следующие 20-30 лет,или мы хозяева страны должны их остановить разрушать нашу страну и уничтожать наших детей-будущее страны
palmcoast___ 28 августа 2018 | 22:19
pyco_mypucmo:
Кадыров не отстранит Путина, а будет выбран Президентом России честным голосованием в 2024 году.
edyunia 28 августа 2018 | 22:13
palmcoast___: \\А Путин здесь при чем?\\
Как при чём, Путин в РФии при всём: за амфорами нырял, со стерхами летал, так почему же не выслушать жалобы, их ведь не объязательно решать.
palmcoast___ 28 августа 2018 | 22:42
edyunia:
Ни хотели бы по стаканчику красинького винца, но не комнатной температуры, а температуры тела?
edyunia 28 августа 2018 | 22:46
palmcoast___: \\Ни хотели бы по стаканчику красинького винца\\
То шо, я грею закусь?
master_superanalitik 28 августа 2018 | 22:25
palmcoast___:
Кадыров хоть и суровый, но справедливый. И чем строже Р.Кадыров взыщет - тем милее правозащитнику. К тому же этим правозащитникам грош цена, так как их заявление не поддерживали главные российские правозащитники, такие как Надежда Толоконникова, которая пихала себе куриц прямо в магазине в интимные места и трахалась в музее, такие как Петр Павленский, который прибил свои причиндалы в брусчатке на Красной площади, такие как Юлия Латынина, которая организовала обливание себя фекалиями.
palmcoast___ 28 августа 2018 | 22:29
master_superanalitik:
А у нас Колян, есть такие бабы, которые марочное вино во влагалище из магазина выносят. Хозяйка рассказывала.., некоторым 0.75 л свободно вмещается. Пока в том магазине это рекорд., портола литла еще никому не удалось тем местом украсть.
edyunia 28 августа 2018 | 22:08
Пожаловались голове рассказав, что рука их обижает.
malanoff 28 августа 2018 | 22:14
edyunia: Рамзан рулит Владимиром , об этом знает весь мир , кроме Владимира.
edyunia 28 августа 2018 | 22:23
malanoff: \\Рамзан рулит Владимиром\\
Я так не думаю, скорее всего это части единого механизма. Рамзан знает и помнит кто убил его отца и никакой кровной мести не предпринято, что для чечена позор; когда это выйдет на ружу - для Рамзана большего компромата не нужно.
blinorozhiy_chmo 28 августа 2018 | 22:09
Никакой субординации.
Сначала съездили бы в Чечню и пожаловались Рамзану Кадырову.
malanoff 28 августа 2018 | 22:16
blinorozhiy_chmo:" Сначала съездили бы в Чечню и пожаловались Рамзану Кадырову."
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Росиия в заденице.
tv_victim 28 августа 2018 | 22:12
" "Помилуй, батюшка барин,
Кифа Мокиевич, - говорила отцу и своя и чужая дворня, - что у тебя за Мокий
Кифович? Никому нет от него покоя, такой припертень!" - "Да, шаловлив,
шаловлив, - говорил обыкновенно на это отец, - да ведь как быть: драться с
ним поздно, да и меня же все обвинят в жестокости; а человек он
честолюбивый, укори его при другом-третьем, он уймется, да ведь гласность-то
- вот беда! город узнает, назовет его совсем собакой….. Уж если
он и останется собакой, так пусть же не от меня об этом узнают, пусть не я
выдал его". И, показав такое отеческое чувство, он оставлял Мокия Кифовича
продолжать богатырские свои подвиги"
Гоголь Н.В. "Мертвые души"