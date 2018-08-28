На построенном к Чемпионату мира по футболу стадионе в Самаре из-за долгов отключили электричество

Это произошло в преддверии матча «Анжи» – «Крылья Советов». Энергетики говорят, что застройщик не оплачивал свет в течение нескольких месяцев и задолжал 9 миллионов рублей. Как отмечает РБК, сейчас электроснабжение восстановлено. Компания пообещала вернуть долги до конца недели.