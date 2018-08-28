На построенном к Чемпионату мира по футболу стадионе в Самаре из-за долгов отключили электричество
Это произошло в преддверии матча «Анжи» – «Крылья Советов». Энергетики говорят, что застройщик не оплачивал свет в течение нескольких месяцев и задолжал 9 миллионов рублей. Как отмечает РБК, сейчас электроснабжение восстановлено. Компания пообещала вернуть долги до конца недели.
Комментарии11
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djuga 28 августа 2018 | 21:36
Да. Стадион - это дорогая игрушка.
Всё у нас получается наоборот - клоуны уехали, а шатер остался. И что теперь сним делать?
Только на очередной "черкизон".
sanisan 28 августа 2018 | 21:59
Это не городская администрация должна и не клубы, должником является ПСО "Казань", занимавшееся возведением "Самара-арены".
ПАО "Самараэнерго" возобновило подачу электроэнергии на стадион "Самара-арена".
В настоящее время здесь проводит домашние матчи самарская команда "Крылья Советов", по итогам предыдущего сезона вернувшаяся в премьер-лигу. 1 сентября "Крылья Советов" играют на своем поле с махачкалинским "Анжи" в рамках шестого тура премьер-лиги.
Вместимость стадиона составляет 44918 зрителей.
tv_victim 28 августа 2018 | 21:37
Праздник кончился. Наступили суровые будни. На очереди, думаю, снос стадиона.
lager23 28 августа 2018 | 21:46
tv_victim: снос стоит денег..,
orein51 28 августа 2018 | 21:48
lager23: у них куры не клют...
serjo1977 28 августа 2018 | 21:39
"Встающим с колен" электричество не нужно! Огонь "Русской Весны" светит им! :-))
lager23 28 августа 2018 | 21:44
Путен наш экономист!
vor_on 28 августа 2018 | 21:55
с Самарой реально седня че-то не то
ymnikymnik 28 августа 2018 | 22:13
Слава Богу хорошо что Волгограде стадион развалился .
orein51 28 августа 2018 | 22:27
ситуация стандартна (учатся у высоких): мелкий (местный губернутор) за день-два до матча прикажет включить свет; - до выборов пару недель - все заапплодируют и крикнут: он лучший! школа вертикали...
leonidkluev 28 августа 2018 | 22:35
Так деньги бюджетные, еще увеличат налоги и пенсионный возраст, народу же надо зрелищ и хлеба, вот правда с хлебом скоро проблемы будут.