В Самаре врач-анестезиолог предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании пациентки, которая была под наркозом

В Самаре врач-анестезиолог предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании пациентки, которая находилась под наркозом. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет. Фигурантом дела стал врач частной клиники, оказывающей услуги по косметологии и пластической хирургии. Он признал свою вину.