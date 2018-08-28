В Самаре врач-анестезиолог предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании пациентки, которая была под наркозом
В Самаре врач-анестезиолог предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании пациентки, которая находилась под наркозом. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет. Фигурантом дела стал врач частной клиники, оказывающей услуги по косметологии и пластической хирургии. Он признал свою вину.
Комментарии10
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income 28 августа 2018 | 21:38
Его лечить надо.
protoukrop 28 августа 2018 | 22:16
income: Может у него особо индивидуальный способ введения анестезии. )
А если серьезно, по мне так, все бабы ложащиеся под нож пластического хирурга (если эта пластика не связана с удалением обезображивания) - продажные шкуры.
lager23 28 августа 2018 | 21:41
Животное...
bilrot 28 августа 2018 | 21:57
lager23: Изнасиловал под наркозом ?Так он скорее арборофил,чем насильник .
palmcoast___ 28 августа 2018 | 21:45
А как узнали? Пациентка проснулась красавицей.., мац мац.., мокра срака. Значит отодрал, собака.
dwon 28 августа 2018 | 21:53
Нихрена себе анестизиолог! )))
ochevidno_i_neveroyatno 28 августа 2018 | 22:04
Хотелось бы больше подробность - наркоз был общим? как она узнала? что за операция????
ensebeo 28 августа 2018 | 22:10
ochevidno_i_neveroyatno: что толку узнавать- он больше не принимает
kosmicheskiy_svin 28 августа 2018 | 22:11
Нужно смотреть, что было написано в договоре - может это входило в перечень услуг?
farang 28 августа 2018 | 22:20
Его накажут и переведут на работу в морг!