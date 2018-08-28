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21:31, 28 августа 2018

Владимир Путин назначил главой полиции Крыма начальника МВД по Алтайскому краю Олега Турубарова

Об этом говорится в соответствующем указе главы государства. Президент также сменил руководителя алтайского управления СК. Этим летом в регионе была возбуждена целая серия уголовных дел из-за публикаций в соцсетях, — напоминает издание «Медиазона».

Комментарии

14

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tv_victim 28 августа 2018 | 21:34

Теперь и в Крыму будет отлов экстремистов из социальных сетей. А то у них еще, небось, вольница из головы не выбита.

doctorsvet 28 августа 2018 | 22:00

tv_victim: Горному кирдык

tvitov66 28 августа 2018 | 22:24

doctorsvet: а чо ни одного бурята не нашлось?

master_superanalitik 28 августа 2018 | 22:31

tv_victim:

Этот Турубаров будет землю рыть, а наведет порядок в Крыму. К тому же ему будет значительно легче, если он будет в своей деятельности опираться на Казачий суд и казачью публичную порку. И когда в Крыму появится не поротое поколение либералов - будет всем щастье!

palmcoast___ 28 августа 2018 | 21:41

Надо было назначить главой полиции кого то из наших, из Кубанских казаков. У тех сольно не разшамаркаешься и громко не пикнешь. Про пукать в сторону кормящей руки из Кремля вообще молчу.

novyrusich 28 августа 2018 | 21:47

palmcoast___: Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Госдепартамент ведет переговоры со своими российскими коллегами с целью предотвратить очередное применение в Сирии химического оружия.

Это заявление было сделано главой Пентагона после того, как оппозиционные сирийские СМИ сообщили о переправке сирийской армией химического оружия в удерживаемые оппозицией районы страны.

"Наша администрация дважды реагировала на применение химического оружия… Мы продолжаем переговоры…", - цитирует Мэттиса Reuters.

Опять гады хотят российских военных под лавку загнать.
И ведь загонят. Ну что с ними делать будешь.

palmcoast___ 28 августа 2018 | 21:55

novyrusich:

Ну и к чему ты такой вопрос тут задаешь, мол ни били ли вас совковой лопатой по 6опе?, так, лишь бы встрять в разговор?

edyunia 28 августа 2018 | 21:48

palmcoast___: \\Надо было назначить главой полиции\\
Вообще-то, предеавший однажды, - предаст запросто и дважды. Необходимо подстраховаться и переселить этих изменников на Магадан, тоже на Крым похоже, а там начальников любых ставить можно.

ihor_syvoryj 28 августа 2018 | 21:51

palmcoast___: Это ваши "казлюки",которые из-под Цапков не вылазили?

palmcoast___ 28 августа 2018 | 21:53

ihor_syvoryj:

Ну есть и среди казаков слабохарактерные. А среди ваших что, нету?

fleyta6 28 августа 2018 | 22:03

palmcoast___: Кубанские казаки были уничтожены большевиками в 20-е! О ком вы пишете?

timber_head 28 августа 2018 | 21:48

Местным "новороссиянам" не доверяет, значит?

mavviomi 28 августа 2018 | 22:16

Представитель угро-финского народа назначил надзирать за крысчанами представителя бурятского народа - Русский Мир дегенератов.

piter_ug 28 августа 2018 | 22:33

//Крыма начальника МВД по Алтайскому краю //

Один из вариантов воплощения в жизнь выражения из анекдота: «Не догоню - хоть согреюсь».

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