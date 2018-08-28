Владимир Путин назначил главой полиции Крыма начальника МВД по Алтайскому краю Олега Турубарова
Об этом говорится в соответствующем указе главы государства. Президент также сменил руководителя алтайского управления СК. Этим летом в регионе была возбуждена целая серия уголовных дел из-за публикаций в соцсетях, — напоминает издание «Медиазона».
Комментарии14
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tv_victim 28 августа 2018 | 21:34
Теперь и в Крыму будет отлов экстремистов из социальных сетей. А то у них еще, небось, вольница из головы не выбита.
doctorsvet 28 августа 2018 | 22:00
tv_victim: Горному кирдык
tvitov66 28 августа 2018 | 22:24
doctorsvet: а чо ни одного бурята не нашлось?
master_superanalitik 28 августа 2018 | 22:31
tv_victim:
Этот Турубаров будет землю рыть, а наведет порядок в Крыму. К тому же ему будет значительно легче, если он будет в своей деятельности опираться на Казачий суд и казачью публичную порку. И когда в Крыму появится не поротое поколение либералов - будет всем щастье!
palmcoast___ 28 августа 2018 | 21:41
Надо было назначить главой полиции кого то из наших, из Кубанских казаков. У тех сольно не разшамаркаешься и громко не пикнешь. Про пукать в сторону кормящей руки из Кремля вообще молчу.
novyrusich 28 августа 2018 | 21:47
palmcoast___: Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Госдепартамент ведет переговоры со своими российскими коллегами с целью предотвратить очередное применение в Сирии химического оружия.
Это заявление было сделано главой Пентагона после того, как оппозиционные сирийские СМИ сообщили о переправке сирийской армией химического оружия в удерживаемые оппозицией районы страны.
"Наша администрация дважды реагировала на применение химического оружия… Мы продолжаем переговоры…", - цитирует Мэттиса Reuters.
Опять гады хотят российских военных под лавку загнать.
И ведь загонят. Ну что с ними делать будешь.
palmcoast___ 28 августа 2018 | 21:55
novyrusich:
Ну и к чему ты такой вопрос тут задаешь, мол ни били ли вас совковой лопатой по 6опе?, так, лишь бы встрять в разговор?
edyunia 28 августа 2018 | 21:48
palmcoast___: \\Надо было назначить главой полиции\\
Вообще-то, предеавший однажды, - предаст запросто и дважды. Необходимо подстраховаться и переселить этих изменников на Магадан, тоже на Крым похоже, а там начальников любых ставить можно.
ihor_syvoryj 28 августа 2018 | 21:51
palmcoast___: Это ваши "казлюки",которые из-под Цапков не вылазили?
palmcoast___ 28 августа 2018 | 21:53
ihor_syvoryj:
Ну есть и среди казаков слабохарактерные. А среди ваших что, нету?
fleyta6 28 августа 2018 | 22:03
palmcoast___: Кубанские казаки были уничтожены большевиками в 20-е! О ком вы пишете?
timber_head 28 августа 2018 | 21:48
Местным "новороссиянам" не доверяет, значит?
mavviomi 28 августа 2018 | 22:16
Представитель угро-финского народа назначил надзирать за крысчанами представителя бурятского народа - Русский Мир дегенератов.
piter_ug 28 августа 2018 | 22:33
//Крыма начальника МВД по Алтайскому краю //
Один из вариантов воплощения в жизнь выражения из анекдота: «Не догоню - хоть согреюсь».