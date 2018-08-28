Международные правозащитные организации опубликовали открытое письмо Владимиру Путину
Они просят российского президента отреагировать на угрозы главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес правозащитников. В тексте говорится, что власти республики используют незаконное лишение свободы, пытки и другое недозволенное обращение, в том числе, против тех, кто мирно критикует власть. При этом Кадыров прямо угрожает правозащитникам и приравнивает их к террористам, обещая закрыть им доступ в Чечню, — отметила в интервью «Эху Москвы» программный директор «Хьюман Райтс Вотч» в России Татьяна Локшина. Эта международная организация оказалась в числе подписавших письмо.
Комментарии4
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cite 28 августа 2018 | 21:35
Открытое письмо гитлеру на тему, что гиммлер беспредельничает в концлагерях.
alien_3 28 августа 2018 | 21:36
Еще бы Гитлеру письмо написали. Счас прям, расплакался и отреагировал.
blinorozhiy_chmo 28 августа 2018 | 21:36
Современные "правозащитные" организации в настоящие времена защищают в основном престарелых педофилов, наркодилеров, террористов-"режиссеров" и прочих акционист он-яйцеприбивателей.
Ну что ты будешь с ними делать!
ugiazov 28 августа 2018 | 21:48
А Путин и не знал ничего об этом. Или сам не приказывал.