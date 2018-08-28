Международные правозащитные организации опубликовали открытое письмо Владимиру Путину

Они просят российского президента отреагировать на угрозы главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес правозащитников. В тексте говорится, что власти республики используют незаконное лишение свободы, пытки и другое недозволенное обращение, в том числе, против тех, кто мирно критикует власть. При этом Кадыров прямо угрожает правозащитникам и приравнивает их к террористам, обещая закрыть им доступ в Чечню, — отметила в интервью «Эху Москвы» программный директор «Хьюман Райтс Вотч» в России Татьяна Локшина. Эта международная организация оказалась в числе подписавших письмо.