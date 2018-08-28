В Москве задержали двух активистов, дежуривших у мемориала Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту
Об этом сообщает проект «ОВД-инфо» со ссылкой на очевидицу Галину Хомрикову. По ее словам, активисты наводили порядок у мемориала, когда к ним подошел провокатор, схватил один из портретов и попытался с ним убежать. Активисты последовали за ним, но тот упал и ударился головой. После этого мужчина вызвал полицию, вернулся к мемориалу и начал бить активистов. Полицейские задержали только дежурных. Их отвезли в ОВД «Китай-город».
Комментарии27
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xrmosom 28 августа 2018 | 21:34
Что то,как то,не внушает доверия данный рассказ.Есть небольшое сомнение,наверно все таки догнали и наваляли челу.
serge_moro 28 августа 2018 | 21:34
xrmosom: Довести самую богатую своими природными ресурсами страну до фактического банкротства смог сделать только питерский ворюга со своим ненасытным Озером. Уверен,чтобы такого не было впредь в России , нужно сделать то ,что делают китайцы со своими ворами и коррупционерами. Если десять главных чиновникoв страны будут наказаны прилюдно на Красной площади под камеры всех телеканалов , как это делают китайцы, то поверьте на следующие 300-500 лет проблема воровства в высших эшелонах власти отпадет на века.
Если они смогли казнить на Красной площади одного из лучших сыновей России Немцова ,то почему же нельзя наказать их этой же монетой ,которую они отчеканили для показательных казней, расправ . Бандиты понимают только язык силы.Или они нас будут калечить следующие 20-30 лет,или мы хозяева страны должны их остановить разрушать нашу страну и уничтожать наших детей-будущее страны
patrikk_1 28 августа 2018 | 21:39
Активисты наводили порядок у мемориала, когда к ним подошел провокатор, схватил один из портретов и попытался с ним убежать. Активисты последовали за ним, но тот упал и ударился головой...
Если бы такой беспредел произошёл, к примеру, Хемнице, то вышел бы весь город и разобрался с этой цветочной мафией захватившей Большой Москворецкий мост.
blinorozhiy_chmo 28 августа 2018 | 21:43
Мемориал "Дурицкий" для такого красивого моста - это как желтые следы на белоснежном сугробе от своры бродячих собак.
Не так ли.
patrikk_1 28 августа 2018 | 21:45
Активисты последовали за ним, но тот упал и ударился головой...
А ведь могли и бритвой по лицу. Это ведь не просто фото слабого на передок Бори Дурицкого, это необходимый для работы реквизит, это инвентарь, типа картонки, шарика и трёх напёрстков для наперсточников.
romashka__ 28 августа 2018 | 21:49
Чтоб вы сдохли, портянки.
Борису Немцову - памятник в полный рост и почетный караул.
patrikk_1 28 августа 2018 | 22:01
romashka__:
За то что пёр, хоть и не самых дорогих, но топовых украинских шлюх?
palmcoast___ 28 августа 2018 | 22:04
romashka__:
Вот это вы по либеральному, врезали. Ваши все такие?
ross1930 28 августа 2018 | 22:05
romashka__: Согласен, фаллос в полный рост и почетный караул проституток с ленинградки!
wrk 28 августа 2018 | 22:22
romashka__: ну признайте вами движет ненависть...
liquidsky__ 28 августа 2018 | 21:53
serge_moro: Допрыгаетесь же, выйдут работяги и вздернут вас идиотиков прямо на мосту так, что никакая полиция вас спасти не успеет.
polba 28 августа 2018 | 22:00
serge_moro: Вообще-то, банкротство (дефолт) в государстве "Российская Федерация" произошло только единожды. В 1998 году.... то есть аккурат, когда первым заместителем Правительства РФ был носитель той самой мерзкой рожи, что вы повесили себе на аватарку.
polba 28 августа 2018 | 22:02
polba: **Председателя** правительства, разумеется.
liquidsky__ 28 августа 2018 | 21:36
xrmosom: Скорее толкнули в спину, они только это и могут.
aleks50 Алексей Клубников 28 августа 2018 | 21:41
liquidsky__:Да толкнуть это страшное преступление, это не выстрелить в человека, это не отравить другого, Это же толкнуть и кого, почти святого мародёра, путинскую какашку. У портянок прорывается гнев праведников воровской власти.
serjo1977 28 августа 2018 | 21:37
У провокатора есть имя и фамилия. Хорошо бы её огласить. Так, чтобы ближайшим родственникам пришлось бы эту фамилию менять...
glotov 28 августа 2018 | 22:11
serjo1977: И фамилии этих "охранников" с адресами не мешало бы огласить.
wrk 28 августа 2018 | 22:24
serjo1977: почему?
parasuk_ 28 августа 2018 | 21:43
Давно пора эту секту некрофилов с Москворецкого моста выгнать. От них только грязь и вонь на всю округу
pavel_svr 28 августа 2018 | 21:47
// Активисты последовали за ним, но тот упал и ударился головой. После этого мужчина вызвал полицию, вернулся к мемориалу и начал бить активистов.//
Так он сначала вызвал полицию?! А потом стал бить активистов?? Что сказать, молодец... Сначала побежал, а потом вернулся и накостылял обидчикам...
Он видимо после удара, стал - человеком - пауком... точнее, человеком - удар....
palmcoast___ 28 августа 2018 | 21:49
Это не активисты, а хулиганы, которые проходу пешеходам гуляющим по мосту не дают. Такие скоро и на машины будут бросаться, шины грызть.
ugiazov 28 августа 2018 | 21:53
Обычная спланированая провокация.
palmcoast___ 28 августа 2018 | 21:58
ugiazov:
Вам бы то хулиганье надавало по портрэту, вы бы тут такое сейчас не писали.
pavel_liberal Павел Кузнецов 28 августа 2018 | 21:58
Надеюсь, мы узнаем имя мрази-провокатора, а также, участвовавших в "спецоперации", полицаев.
Со всеми вытекающими последствиями.
wrk 28 августа 2018 | 22:08
pavel_liberal: какими?
vkras4 28 августа 2018 | 22:04
Да хватит уже мудой мучиться - идите на кладбище, как все НОРМАЛЬНЫЕ люди и обустройте там мемориал. Хватит пускать струи против истории - никто вам мост не отдаст.
neon999 28 августа 2018 | 22:12
ЭМ в своём репертуаре, играет словами, выгораживая государство, нанимающее всяких бандитов. Например, почему «задержали активистов», если они
спокойно стояли, а хулиганили, убегая и вырываясь, провокаторы ?
Объективные журналисты написали бы: «вместо того, чтобы задержать провокаторов, полиция захватила активистов, не предоставив вразумительных объяснений своим действиям». Полицаи окончательно уже превратились в гестаповцев.