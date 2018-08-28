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21:03, 28 августа 2018

В Амстердаме кондитерская Anne & Frank вынуждена сменить название из-за критики в соцсетях

Некоторые пользователи посчитали подобную историческую отсылку бестактной и неуместной. Владелец заведения заявил, что не хотел оскорбить ничьи чувства. Кондитерская находится недалеко от дома-музея Анны Франк. Это еврейская девушка, семья которой пряталась от нацистов во время Второй Мировой войны. Анна Франк вела дневник, который впоследствии был опубликован и стал одним из главных свидетельств Холокоста.

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