В Амстердаме кондитерская Anne & Frank вынуждена сменить название из-за критики в соцсетях

Некоторые пользователи посчитали подобную историческую отсылку бестактной и неуместной. Владелец заведения заявил, что не хотел оскорбить ничьи чувства. Кондитерская находится недалеко от дома-музея Анны Франк. Это еврейская девушка, семья которой пряталась от нацистов во время Второй Мировой войны. Анна Франк вела дневник, который впоследствии был опубликован и стал одним из главных свидетельств Холокоста.