Россиянин пострадал в ходе беспорядков в немецком городе Хемниц
Об этом говорится на сайте посольства России в Германии. Пострадавшего госпитализировали. Его жизни ничто не угрожает.
Столкновения в Хемнице произошли в минувшие выходные. В них участвовали члены местных праворадикальных группировок, возмущенные убийством. По официальной версии, главными подозреваемыми в преступлении являются мигранты.
Комментарии1
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novyrusich 28 августа 2018 | 21:17
за араба приняли или арабы побили?
Как пострадал-то и от кого?