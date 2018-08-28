Россиянин пострадал в ходе беспорядков в немецком городе Хемниц

Об этом говорится на сайте посольства России в Германии. Пострадавшего госпитализировали. Его жизни ничто не угрожает.

Столкновения в Хемнице произошли в минувшие выходные. В них участвовали члены местных праворадикальных группировок, возмущенные убийством. По официальной версии, главными подозреваемыми в преступлении являются мигранты.