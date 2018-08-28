Россия готовится провести самые масштабные за 37 лет учения
В них примет участие треть армии, — сообщает Би-би-си. По словам министра обороны Сергея Шойгу, учения пройдут с 11-го по 15 сентября.
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В них примет участие треть армии, — сообщает Би-би-си. По словам министра обороны Сергея Шойгу, учения пройдут с 11-го по 15 сентября.
Комментарии9
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henry52 28 августа 2018 | 21:09
Как им нравится бренчать оружием...
blinorozhiy_chmo 28 августа 2018 | 21:13
Пендосы запасают памперсы.
Исторически труслив вооруженный до зубов американский (натовский) солдат.
ansata 28 августа 2018 | 21:14
henry52: А больше то и нечем((
serhio_25__ 28 августа 2018 | 21:17
ansata: Это ты про укропский парад крашенной советской техники?
henry52 28 августа 2018 | 21:19
ansata: Как же нечем? А яйцы им на что??
demosua 28 августа 2018 | 21:10
весь мир припухнет...
И сдаст россии всё, что ещё не сдано...
rampa 28 августа 2018 | 21:13
а говорят денег нет, пенсионный возраст повышать надо. Может просто деньги на игру в войнушку перестать тратить?
lager23 28 августа 2018 | 21:16
Идиоты..
alex19021861 28 августа 2018 | 21:16
Развлекаются на народные деньги