Появились первые фотографии и видео с участием премьера Дмитрия Медведева после его долгого отсутствия на публике

Как говорится на сайте правительства, Медведев провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

На прошлой неделе издание «Проект» обратило внимание, что глава правительства в течение 9-ти дней не появлялся на рабочих мероприятиях. В пресс-службе кабинета министров сказали, что он получил травму во время занятий спортом. Gazeta.ru со ссылкой на свой источник сообщила, что премьер-министр при этом не брал отпуск и не оформлял больничный.