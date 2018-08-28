Появились первые фотографии и видео с участием премьера Дмитрия Медведева после его долгого отсутствия на публике
Как говорится на сайте правительства, Медведев провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.
На прошлой неделе издание «Проект» обратило внимание, что глава правительства в течение 9-ти дней не появлялся на рабочих мероприятиях. В пресс-службе кабинета министров сказали, что он получил травму во время занятий спортом. Gazeta.ru со ссылкой на свой источник сообщила, что премьер-министр при этом не брал отпуск и не оформлял больничный.
Комментарии8
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ansata 28 августа 2018 | 21:07
Теперь точно заживём!
vla7815 28 августа 2018 | 21:09
А жаль. Была хоть какая-то надежда, а теперь опять безнадёга.
lager23 28 августа 2018 | 21:14
Выход из запоя — подвиг для Димона!
ksm_406 28 августа 2018 | 21:14
А вот если бы , например я, получив спортивную травму, две недели не появлялся бы на работе, не оформив больничного или отпуска, то меня точно бы выперли с работы за прогул.
ura_123 28 августа 2018 | 21:14
Как называют медведей слегка недоспавших-шатун?
vladimirgornitsky 28 августа 2018 | 21:15
Отсутствие пустого места не может ощущаться. Так же, как и присутствие.
orein51 28 августа 2018 | 21:18
было похожее... снимали кого-то лет 5 назад, потом показали...
roony 28 августа 2018 | 21:19
Не брал отпуск и не оформлял больничный ..., так это же прогул, более суток не появление на рабочем месте наказывается увольнением.
А если в нетрезвом виде - то это пожизненное заключение в вытрезвителе.