Российские телеканалы изменили сетку вещания из-за предстоящего обращения Путина, связанного с пенсионной реформой

Российские телеканалы изменили сетку вещания из-за предстоящего обращения Владимира Путина, связанного с пенсионной реформой. Оно должно начаться завтра в 12 часов дня. Судя по изменениям в программе передач, выступление президента продлится от 30-ти до 40 минут. Владимир Путин собирается в деталях рассказать о своем отношении к повышению пенсионного возраста.