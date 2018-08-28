Российские телеканалы изменили сетку вещания из-за предстоящего обращения Путина, связанного с пенсионной реформой
Российские телеканалы изменили сетку вещания из-за предстоящего обращения Владимира Путина, связанного с пенсионной реформой. Оно должно начаться завтра в 12 часов дня. Судя по изменениям в программе передач, выступление президента продлится от 30-ти до 40 минут. Владимир Путин собирается в деталях рассказать о своем отношении к повышению пенсионного возраста.
Комментарии4
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cite 28 августа 2018 | 21:07
Суть выступления будет на уровне - мы вас не больно зарежем.
gordy 28 августа 2018 | 21:16
"Владимир Путин собирается в деталях рассказать о своем отношении к повышению пенсионного возраста."
Во всём виноват Димон?
semia 28 августа 2018 | 21:18
Лучшее название для этой передачи обращения уже предложил Интернет " Пенсии исчезают в полдень"
rampa 28 августа 2018 | 21:17
какое может быть отношение у Путина, если народ, который его выбрал, против? Он должен просто отменить