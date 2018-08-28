В Москве на Большом Москворецком мосту задержали двух активистов, дежуривших у народного мемориала Бориса Немцова

Об этом сообщает проект «ОВД-инфо». Согласно этим данным, к активистам подошел мужчина, схватил один из портретов и стал убегать. Его попытались остановить, однако он упал и ударился головой, после чего вызвал полицию. Задержанных доставили в ОВД «Китай-город».