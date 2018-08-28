В Москве на Большом Москворецком мосту задержали двух активистов, дежуривших у народного мемориала Бориса Немцова
Об этом сообщает проект «ОВД-инфо». Согласно этим данным, к активистам подошел мужчина, схватил один из портретов и стал убегать. Его попытались остановить, однако он упал и ударился головой, после чего вызвал полицию. Задержанных доставили в ОВД «Китай-город».
Комментарии6
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tv_victim 28 августа 2018 | 21:06
Видел я это "мемориал"... Обычная свалка мусора.
patrikk_1 28 августа 2018 | 21:10
Его попытались остановить, однако он упал и ударился головой, после чего вызвал полицию...
Сам побежал, сам упал, сам ударился головой об асфальт и так семь раз? Эти грязножопики устроили на Большом Москворецком мосту торговую цветочную точку, цинично прикрываясь именем Бори Дурицкого и заявляя, что место дуэли Борис Ефимыча и Заура Дадаева является исторической ценностью.
cattt 28 августа 2018 | 21:17
Проломить пару бошек патриотам пукинским, нападающим на мемориал и больше не будет погромщиков.
henry52 28 августа 2018 | 21:06
Головой он ударился еще в детстве...
vla7815 28 августа 2018 | 21:18
Провокатор. Засланный казачок. Однозначно. Знал за ранее на что шёл. Теперь нехрен сопли и слюни пускать. Из путинских ментов, поди, которым за царапину от кошки квартиры раздают.
vladimirgornitsky 28 августа 2018 | 21:19
Пакости, провокации, поощрение доносов и убийства в спину - почерк нынешней власти. Страшнее, безусловно, былов России. Но подлее и гаже - не уверен.