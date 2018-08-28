Министр экологии Франции ушел в отставку в прямом эфире

Выступая в эфире радиостанции «Франс Интер», Николя Юло сказал, что решению оставить пост предшествовала череда разочарований, связанных с безуспешными попытками добиться решения экологических проблем. По словам министра, в правительстве он чувствовал себя в одиночестве и не видел никакой реальной поддержки. Юло подчеркнул, что решение об отставке принял внезапно во время эфира, и об этом не знали ни его жена, ни президент Франции.

Как отмечает Би-би-си, Юло – один из наиболее популярных министров в стране. Его уход может отрицательно сказаться на Эммануэле Макроне, чьи рейтинги сейчас невысоки.