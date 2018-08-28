В Екатеринбурге появились волонтеры, которые ищут экстремизм в постах в соцсетях и передают сведения правоохранителям

В Екатеринбурге появилась группа волонтеров, которые ищут в социальных сетях признаки экстремизма и отправляют эти публикации в правоохранительные органы. Участники сообщества называют себя кибердружиной. Об этом «Эху» рассказала журналист сайта 66.ru Маргарита Махонина, которая внедрилась в организацию.

В свою очередь, по словам М.Махониной, в департаменте молодежной политики отрицают свою причастность к организации. «Там сообщают, что всем заправляет исполнительный директор», — рассказала корреспондент.

Она пояснила, что «кибердружину» «курирует исполнительный директор Ресурсного центра добровольчества «Сила Урала». По словам М.Махониной, в организации также есть «руководитель по развитию киберволонтерства, который работает с волонтерами и пишет заявления». «Еще есть волонтеры, они просто кидают ссылки», — уточнила она.

По словам Махониной, к записям с признаками экстремизма дружина причисляет, в том числе, публикации с изображением алкоголя, оружия и сигарет.