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Эксклюзив Эха 20:30, 28 августа 2018

В Екатеринбурге появились волонтеры, которые ищут экстремизм в постах в соцсетях и передают сведения правоохранителям

В Екатеринбурге появилась группа волонтеров, которые ищут в социальных сетях признаки экстремизма и отправляют эти публикации в правоохранительные органы. Участники сообщества называют себя кибердружиной. Об этом «Эху» рассказала журналист сайта 66.ru Маргарита Махонина, которая внедрилась в организацию.

В свою очередь, по словам М.Махониной, в департаменте молодежной политики отрицают свою причастность к организации. «Там сообщают, что всем заправляет исполнительный директор», — рассказала корреспондент.

Она пояснила, что «кибердружину» «курирует исполнительный директор Ресурсного центра добровольчества «Сила Урала». По словам М.Махониной, в организации также есть «руководитель по развитию киберволонтерства, который работает с волонтерами и пишет заявления». «Еще есть волонтеры, они просто кидают ссылки», — уточнила она.

По словам Махониной, к записям с признаками экстремизма дружина причисляет, в том числе, публикации с изображением алкоголя, оружия и сигарет.

Комментарии

21

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blinorozhiy_chmo 28 августа 2018 | 20:38

Мо-ло-дцы! Так держать!

edyunia 28 августа 2018 | 20:42

blinorozhiy_chmo: \Мо-ло-дцы! Так держать!\
Чертило, ты предполагал что такие "специалисты" когда-нибудь настучат и на тебя.

opiatnovyi63 28 августа 2018 | 20:48

edyunia: Почему "волонтёры" , а не доносчики, сексоты, стукачи?

edyunia 28 августа 2018 | 20:55

opiatnovyi63: \\Почему "волонтёры"\\
А кто хочет называть себя шестёркой. Волонтёр, к стати, гейропейское слово, почему не доброволец?

tvitov66 28 августа 2018 | 21:06

edyunia: /почему не доброволец?

Ибо как добра в сей древнейшей профессии аккурат на 30 сребреников. Аминь

tvitov66 28 августа 2018 | 21:04

opiatnovyi63: ибо скрепы! Согласно обписаной воли самодержца каждый житель сверхдержавы должен либо сидеть, либо охранять - вроде порядок, все при деле и кормить всех можно из одного котла

putinv 28 августа 2018 | 20:47

blinorozhiy_chmo: найдутся молодцы ,чтобы и тебя научить уму разуму. Списки всех вас ублюдков их лахта2 появятся в свободном доступе...

navsegda 28 августа 2018 | 20:50

putinv: Он просто тролль , скорее всего он даже так не думает , очень уж топорные посты

alladinov 28 августа 2018 | 20:50

«к записям с признаками экстремизма дружина причисляет, в том числе, публикации с изображением алкоголя, оружия и сигарет.»


Аааааааааааааааа!!!! Значит, теперь под экстремизм попадет изображение супер-пупер танка Армата, кинофильм "С легким паром" и фотка дохлого ублюдка Сталина с трубкой. Ну круто, чо!

serjo1977 28 августа 2018 | 21:14

blinorozhiy_chmo: Подует лёгкий... даже не ветерок - сквознячок, и все эти силы Урала, ночные волки и прочие ноды сдует чуть быстрее скорости света, так, что найти кого-нибудь из них будет не проще, чем их идейную бабушку - Тоньку Пулеметчицу...

djuga 28 августа 2018 | 20:39

Страна сходит с ума.

kompricikos 28 августа 2018 | 20:41

djuga: гены

kir_pich_101 28 августа 2018 | 20:45

kompricikos: Клим Чугункин...
Полиграф-Полиграфычи никуда не делись.

benin_papa__ 28 августа 2018 | 20:55

djuga:
Уже сошла.
Если информация о подобных "волонтерах" дошла до СМИ.
В ином случае такая весть не могла выйти за пределы приемного покоя определенного рода медицинского учреждения.

snagging 28 августа 2018 | 20:47

Раньше, хоть тимуровцы бабушкам помогали, а эти просто плешивцы.

benin_papa__ 28 августа 2018 | 20:51

Ну вот. Теперь и хорошие слова "дружина" и "волонтеры" эти тоже изгавняли...

xrmosom 28 августа 2018 | 20:52

Какие они волонтеры,стукачи гнилые. Шариково отребье.

oldcitizen 28 августа 2018 | 20:53

Как только появляется "охота на ведьм", тут же находятся доносчики-любители. А если за донос будут выделять часть имущества "экстремиста", то желающие донести будут плодиться в геометрической прогрессии. А слабо прекратить искать то, чего нет?

tks 28 августа 2018 | 20:55

Путорас и подонок это синонимы.

grigorcar 28 августа 2018 | 21:01

та вот в чем сила Урала! как я заблуждался всю жизнь...

cite 28 августа 2018 | 21:04

Их вдохновляют воспоминания...

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