В Екатеринбурге появились волонтеры, которые ищут экстремизм в постах в соцсетях и передают сведения правоохранителям
В Екатеринбурге появилась группа волонтеров, которые ищут в социальных сетях признаки экстремизма и отправляют эти публикации в правоохранительные органы. Участники сообщества называют себя кибердружиной. Об этом «Эху» рассказала журналист сайта 66.ru Маргарита Махонина, которая внедрилась в организацию.
В свою очередь, по словам М.Махониной, в департаменте молодежной политики отрицают свою причастность к организации. «Там сообщают, что всем заправляет исполнительный директор», — рассказала корреспондент.
Она пояснила, что «кибердружину» «курирует исполнительный директор Ресурсного центра добровольчества «Сила Урала». По словам М.Махониной, в организации также есть «руководитель по развитию киберволонтерства, который работает с волонтерами и пишет заявления». «Еще есть волонтеры, они просто кидают ссылки», — уточнила она.
По словам Махониной, к записям с признаками экстремизма дружина причисляет, в том числе, публикации с изображением алкоголя, оружия и сигарет.
Комментарии21
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blinorozhiy_chmo 28 августа 2018 | 20:38
Мо-ло-дцы! Так держать!
edyunia 28 августа 2018 | 20:42
blinorozhiy_chmo: \Мо-ло-дцы! Так держать!\
Чертило, ты предполагал что такие "специалисты" когда-нибудь настучат и на тебя.
opiatnovyi63 28 августа 2018 | 20:48
edyunia: Почему "волонтёры" , а не доносчики, сексоты, стукачи?
edyunia 28 августа 2018 | 20:55
opiatnovyi63: \\Почему "волонтёры"\\
А кто хочет называть себя шестёркой. Волонтёр, к стати, гейропейское слово, почему не доброволец?
tvitov66 28 августа 2018 | 21:06
edyunia: /почему не доброволец?
Ибо как добра в сей древнейшей профессии аккурат на 30 сребреников. Аминь
tvitov66 28 августа 2018 | 21:04
opiatnovyi63: ибо скрепы! Согласно обписаной воли самодержца каждый житель сверхдержавы должен либо сидеть, либо охранять - вроде порядок, все при деле и кормить всех можно из одного котла
putinv 28 августа 2018 | 20:47
blinorozhiy_chmo: найдутся молодцы ,чтобы и тебя научить уму разуму. Списки всех вас ублюдков их лахта2 появятся в свободном доступе...
navsegda 28 августа 2018 | 20:50
putinv: Он просто тролль , скорее всего он даже так не думает , очень уж топорные посты
alladinov 28 августа 2018 | 20:50
«к записям с признаками экстремизма дружина причисляет, в том числе, публикации с изображением алкоголя, оружия и сигарет.»
Аааааааааааааааа!!!! Значит, теперь под экстремизм попадет изображение супер-пупер танка Армата, кинофильм "С легким паром" и фотка дохлого ублюдка Сталина с трубкой. Ну круто, чо!
serjo1977 28 августа 2018 | 21:14
blinorozhiy_chmo: Подует лёгкий... даже не ветерок - сквознячок, и все эти силы Урала, ночные волки и прочие ноды сдует чуть быстрее скорости света, так, что найти кого-нибудь из них будет не проще, чем их идейную бабушку - Тоньку Пулеметчицу...
djuga 28 августа 2018 | 20:39
Страна сходит с ума.
kompricikos 28 августа 2018 | 20:41
djuga: гены
kir_pich_101 28 августа 2018 | 20:45
kompricikos: Клим Чугункин...
Полиграф-Полиграфычи никуда не делись.
benin_papa__ 28 августа 2018 | 20:55
djuga:
Уже сошла.
Если информация о подобных "волонтерах" дошла до СМИ.
В ином случае такая весть не могла выйти за пределы приемного покоя определенного рода медицинского учреждения.
snagging 28 августа 2018 | 20:47
Раньше, хоть тимуровцы бабушкам помогали, а эти просто плешивцы.
benin_papa__ 28 августа 2018 | 20:51
Ну вот. Теперь и хорошие слова "дружина" и "волонтеры" эти тоже изгавняли...
xrmosom 28 августа 2018 | 20:52
Какие они волонтеры,стукачи гнилые. Шариково отребье.
oldcitizen 28 августа 2018 | 20:53
Как только появляется "охота на ведьм", тут же находятся доносчики-любители. А если за донос будут выделять часть имущества "экстремиста", то желающие донести будут плодиться в геометрической прогрессии. А слабо прекратить искать то, чего нет?
tks 28 августа 2018 | 20:55
Путорас и подонок это синонимы.
grigorcar 28 августа 2018 | 21:01
та вот в чем сила Урала! как я заблуждался всю жизнь...
cite 28 августа 2018 | 21:04
Их вдохновляют воспоминания...