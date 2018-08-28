Еще один участник так называемого «списка Титова» вернулся в Россию
Это ростовский бизнесмен Алексей Кузнецов. Он взят под подписку о невыезде, — сообщает агентство ТАСС. Предпринимателя подозревают в незаконной банковской деятельности.
В феврале уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов направил Владимиру Путину список бизнесменов, которые находятся за границей и имеют на родине проблемы с законом. Омбудсмен сообщил, что они готовы вернуться в Россию, если их перестанут преследовать силовики.
Комментарии6
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blinorozhiy_chmo 28 августа 2018 | 20:44
Логично.
Частный капитал стремится в Россию, потому что здесь самая надёжная законодательная защита собственности и полная свобода предпринимательской деятельности.
Выбирать будем только лучших, все в очередь!
fig_vuam 28 августа 2018 | 20:54
blinorozhiy_chmo: еще один дурак поверил пустым обещаниям.
Это вроде четвертый дурак.
первые дураки уже арестованы сгинули в небытии вроде.
Хотя общий список всего 20 человек, а сбежали из России многие тысячи бизнесменов.
Ну а то что ты тут изображаешь идиота, забавно.
как там у тебя:здесь самая надёжная законодательная защита собственности и полная свобода предпринимательской деятельности.
хороший стеб.
edyunia 28 августа 2018 | 20:46
Новичок удобрил почву и поспособствовал росту патриотизма среди беглых бизнесменов.
grazschdanin 28 августа 2018 | 20:47
Рушится очередной либеральный миф про лучшую долю на западе.
grazschdanin 28 августа 2018 | 21:02
Похоже на западе становится на столько плохо, что оступившиеся российские беглецы предпочитают вернуться даже тогда, когда понимают, что придется отвечать за прежние грехи.
tks 28 августа 2018 | 20:50
Не пройдёт и суток, как этого кадра арестуют.
Засекайте время, господа-товарищи!