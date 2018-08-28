Еще один участник так называемого «списка Титова» вернулся в Россию

Это ростовский бизнесмен Алексей Кузнецов. Он взят под подписку о невыезде, — сообщает агентство ТАСС. Предпринимателя подозревают в незаконной банковской деятельности.

В феврале уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов направил Владимиру Путину список бизнесменов, которые находятся за границей и имеют на родине проблемы с законом. Омбудсмен сообщил, что они готовы вернуться в Россию, если их перестанут преследовать силовики.