Владимир Путин уволил 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН и Следственного комитета, а также нескольких прокуроров и других сотрудников силовых органов. Опубликован соответствующий указ президента. Своих должностей лишились, в том числе, зам.главы МЧС Владлен Аксенов, глава Ханты-Мансийского управления СК, руководители региональных управлений МЧС Томской, Мурманской и Сахалинской областей.