Владимир Путин уволил 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН и Следственного комитета
Владимир Путин уволил 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН и Следственного комитета, а также нескольких прокуроров и других сотрудников силовых органов. Опубликован соответствующий указ президента. Своих должностей лишились, в том числе, зам.главы МЧС Владлен Аксенов, глава Ханты-Мансийского управления СК, руководители региональных управлений МЧС Томской, Мурманской и Сахалинской областей.
Комментарии8
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fleyta6 28 августа 2018 | 20:37
Заработанное, надеюсь, оставили у престарелых жен и матерей? Сами-то они кроме портянок да портупеи ни,,я не имели.
novyrusich 28 августа 2018 | 21:00
fleyta6: На пенсию ребята отправлены по возрасту.
Да и затарились вдоволь.
Обидели только одного.
Но он слишком широко пасть открыл. Не по чину.
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Из Следственного комитета уволены ... руководитель СУСК по Кемеровской области Сергей Калинкин (последний с конца 2016 года находится под стражей, его обвиняют вымогательстве 51% акций угольного разреза «Инской» стоимостью около 1 млрд рублей — ред.)
vla7815 28 августа 2018 | 20:40
Заговор против себя что ли раскрыл ???? Или наворовал - уйди, дай теперь следующему ????
tvitov66 28 августа 2018 | 21:12
vla7815: дык вона какой у нас добрый нацЛидер - ну все для народа!
andy66 28 августа 2018 | 20:42
операция "Эвакуация" началась? через полгода все уволенные генералы всплывут в странах вероятного противника (НАТО) на запасных аэродромах?
kir_pich_101 28 августа 2018 | 20:42
Ну вот он опять на белом коне!
Выдрал смелым решением коррупцию.
Правда, похоже ишак под ним...
putinv 28 августа 2018 | 20:43
мания преследования
shmuel63 28 августа 2018 | 20:45
"Владимир Путин уволил 15 генералов" --- "Кого я токмо не сек, — степенно басит он, прихлебывая из стакана. — Опальных князей Солодилиных, четверых генералов из генштаба, председателя Умной Палаты, сестер-графинь Ворониных за растление малолетнего князя Долгорукова, государева скотника Миронова за преступное равнодушие к животным. Почитай, сто столбовых жоп в год через кнут пропускаю." (Владимир Сорокин, "Счастливая Московия")