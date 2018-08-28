В Казани ФСИН начала проверку после смерти в колонии-поселении заключенного
Издание «Бизнес онлайн» со ссылкой на источник сообщает, что он совершил самоубийство. Мужчина отбывал наказание, 2 месяца лишения свободы, по делу о неуплате алиментов. Следов насильственной смерти врачи не нашли.
Комментарии1
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eniro 28 августа 2018 | 20:11
Это нам всем знакомо. Это бывает: кости переломаны, ожоги от пыток, в заднице бутылка... Наверняка самоубийца.