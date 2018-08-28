В Зеленограде девочка-подросток избила задевшую ее плечом сверстницу
В обстоятельствах разбирается полиция, — сообщает со ссылкой на источник агентство «Москва». По его данным, это произошло в понедельник вечером возле школы искусств. Пострадавшая 14-летняя девочка обратилась к медикам. У нее гематомы. Врачи подозревают сотрясение мозга.
Комментарии9
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unprejudiced 28 августа 2018 | 20:09
сдается мне кто избил их числа миньонов персонажа. Он по словам ученых своими видеороликами школоту на агрессию настраивает.
Собственно, это произошло в Перми, где двое молодых людей в масках совершили нападение на учащихся и учителей средней школы №127. Резаные раны головы, рук, груди и шеи получили по меньшей мере 15 человек. 12 потерпевших были госпитализированы, остальные получили медицинскую помощь на месте. Один из учителей находится в тяжелом состоянии, подростки прооперированы, выполнено переливание крови, сообщают в СМИ.
Нападавшие были задержаны по горячим следам. Ими оказались подросток 16-ти лет Лев Биджаков и его друг Александр, фамилия которого пока не называется. Преступники взяты под стражу.
Выяснилось, что Лев Биджаков поддерживал персонажа в его так называемой предвыборной кампании. Подросток размещал в социальных сетях посты в поддержку персонажа, отстаивал его кандидатуру, причем в некоторых комментариях Биджаков утверждал, что разделяет позицию Алексея лишь потому, что ненавидит Россию, которой желает развала.
ostapbey 28 августа 2018 | 20:12
unprejudiced: ???
Да тут банальная БЫТОВУХА!!!
Ленинградку делят с химкинскими ..
И все дела при сем с вытекающими и отягощающими..
Даже..
ostapbey 28 августа 2018 | 20:16
.......Не всякое предприятие, где производят военную технику, охраняется должным образом - иногда для того, чтобы попасть на секретную территорию, достаточно простой наблюдательности, выяснили блоггеры. Оказалось, что на режимный объект проникнуть легко, если обнаружить подходящую для этих целей дырку в заборе. Именно так, по ее словам, сделала интернет-пользователь Лана Сатор - с товарищами она на протяжении пяти ночей бродила по территории расположенного в подмосковных Химках НПО "Энергомаш".
Как известно, это режимное предприятие выпускает жидкостные ракетные двигатели как для гражданских (в том числе перспективный носитель "Ангара"), так и для военных ракет (в частности, для Р-36М, в классификации НАТО SS-18 "Сатана").
Все свои похождения гости режимного предприятия подробно фиксировали на фотокамеру. В ЖЖ Лана Сатор описала, как они попали на объект, и выложила 96 ФОТО. По данным газеты "Известия", инцидентом уже заинтересовались в ФСБ, а руководство "Энергомаша" в свое оправдание заявило, что у завода нет средств на ремонт забора
fig_vuam 28 августа 2018 | 20:25
ostapbey: Какую-то чушь помещают в новости.
А вот серьезную новость не найдешь.
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Валенса предложил выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира
время публикации: 17:48 | последнее обновление: 17:48 блог версия для печати
Нобелевский лауреат и бывший президент Польши Лех Валенса предложил выдвинуть украинского режиссера Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил в своем Facebook министр культуры Украины Евгений Нищук.
Ранее ТАСС сообщал, что комиссия по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в очередной раз отказалась принять прошение о помиловании Сенцова от архиепископа Симферопольского и Крымского Климента.
rusof_ob 28 августа 2018 | 20:11
Эх, зря моторолла зашел в лифт, видимо, для него рос этот цветок.
garik57 28 августа 2018 | 20:16
Да уж... Нежная дева...
nichirin 28 августа 2018 | 20:19
Будущая патриотка растёт, лет через 5 тоже за вечного Навуходоносора местного разлива голосовать будет.
demosua 28 августа 2018 | 20:33
Чем ещё занять диванную публику в России?
sergo_25_26 28 августа 2018 | 20:35
За такое на россии убивать надо. Так можно все скрепы растерять.