В Зеленограде девочка-подросток избила задевшую ее плечом сверстницу

В обстоятельствах разбирается полиция, — сообщает со ссылкой на источник агентство «Москва». По его данным, это произошло в понедельник вечером возле школы искусств. Пострадавшая 14-летняя девочка обратилась к медикам. У нее гематомы. Врачи подозревают сотрясение мозга.