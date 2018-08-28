В Ульяновской области пропала пачка бюллетеней для выборов в законодательное собрание

Засвияжская избирательная комиссия при пересчете полученного из типографии тиража не досчиталась тысячи экземпляров. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу облизбиркома. Причины выясняются. В избиркоме уточнили, что сегодня было принято решение перепечатать тираж. Там подчеркнули, что воспользоваться пропавшими бюллетенями не получится, поскольку систему защиты изменят.