В Ульяновской области пропала пачка бюллетеней для выборов в законодательное собрание
Засвияжская избирательная комиссия при пересчете полученного из типографии тиража не досчиталась тысячи экземпляров. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу облизбиркома. Причины выясняются. В избиркоме уточнили, что сегодня было принято решение перепечатать тираж. Там подчеркнули, что воспользоваться пропавшими бюллетенями не получится, поскольку систему защиты изменят.
Комментарии2
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evgeny_biolog 28 августа 2018 | 20:24
" пропала пачка бюллетеней для выборов"
А что появилось?
roony 28 августа 2018 | 21:02
Типография решила подкалымить ...
Наверняка дело рук Обамы.