Владимир Путин завтра в полдень обратится к россиянам по поводу предстоящей пенсионной реформы
Как заявили в Кремле, решение выступить с телеобращением связано с важностью темы повышения пенсионного возраста. Федеральные телеканалы в связи с обращением начали менять сетки вещания, — отмечает РБК. Как следует из программы телепередач, продолжительность выступления составит около 30-ти минут.
Комментарии28
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putin2018 28 августа 2018 | 20:06
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Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
andreykochnev 28 августа 2018 | 20:13
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Путин 2018
Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация & (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
tanyaya 28 августа 2018 | 20:17
"завтра в полдень"
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Скорей бы уж, а то многие не доживут.
ura_123 28 августа 2018 | 20:19
tanyaya: Как подметил кто то наблюдательный ” Пенсии исчезают в полдень”...
luger_max_otto 28 августа 2018 | 20:26
А что он скажет? Как именно выступит против действующей Конституции? Как именно опять залезет в карман подданных? Что еще он может сказать?
Хутина и хутинскую хунту- на пуй.
tanyaya 28 августа 2018 | 20:34
Завтра. Ровно в полдень. Приходите к амбару, не пожалеете.
opiatnovyi63 28 августа 2018 | 20:38
tanyaya: Может быть, попрощается и уйдёт на пенсию? Как раз полдень это подходящее время!
tvitov66 28 августа 2018 | 20:42
А мультики будут?
Прошу на сей раз повысить качество графики и битрейт, а то опять засмеют
anemon 28 августа 2018 | 20:07
Что бы он ни сказал - лучше бы убирался. А если ещё и царя доброго из себя будет изображать - противно вдвойне.
olegleon 28 августа 2018 | 20:12
anemon: так может он и скажет, что решил не добивать экономику страны, а потому уйдёт после подписания закона о повышении возраста выхода на пенсию
fig_vuam 28 августа 2018 | 20:27
olegleon: Валенса предложил выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира
Нобелевский лауреат и бывший президент Польши Лех Валенса предложил выдвинуть украинского режиссера Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил в своем Facebook министр культуры Украины Евгений Нищук.
Ранее ТАСС сообщал, что комиссия по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в очередной раз отказалась принять прошение о помиловании Сенцова от архиепископа Симферопольского и Крымского Климента.
kryimzdick 28 августа 2018 | 20:08
"Умремте ж под Москвой"
ykpon_cyka 28 августа 2018 | 20:09
Вот бяда то ! Сосисон халяльный с удовольствием бы послушал ,но... он будет сильно занят начищением параши зубной щеткой и мыслями о России !
sasass 28 августа 2018 | 20:13
Решил спасти Собянина от провала на выборах и обезоружить Навального...
mavviomi 28 августа 2018 | 20:14
Дегенерат Окурок деиндустриализировал и оббанкротил несчастный Кацапстан. Главное, что его окружение может покупать на западе бусы. Кацапы радуются...
vla7815 28 августа 2018 | 20:16
Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот! (с)
bigmaikl 28 августа 2018 | 20:18
Номер на контрасте.
И тут выхожу я в белом фраке....
democ 28 августа 2018 | 20:22
Раз 30 минут - значит "лечить" будет. Будет втолковывать "финансово необразованному населению" необходимость увеличения пенсионного возраста, и как им рабам на галерах трудно платить пенсии.
democ 28 августа 2018 | 20:28
democ: Правка: ...и как им, рабам на галерах, трудно платить пенсии.
pag22 28 августа 2018 | 20:24
По телевизору покажут побитого в честном поединке Дмитрия Анатольевича, который проиграл в сражении за права пенсионеров. Понятно, зачем Владимир Владимирович поехал в тайгу: поединок был изматывающий, пришлось искать женьшень, лечебные корешки и грибы...
mavviomi 28 августа 2018 | 20:47
pag22: грибы - самое оно... Без них по телевизору Окурку не выступить...
fleyta6 28 августа 2018 | 20:25
Завтра в полдень все ниц!! Амператор простит народ и пужурит бояр.
anemon 28 августа 2018 | 20:26
Лех Валенса выдвинул Сенцова на Нобелевскую премию мира. От все души желаю Сенцову этой премии. Так хорошо, что вопреки выдвижению придворных лизоблюдов в свое время, Путину она обломилась, а уж как ему хотелось! С тех пор и Обама - "чмо".
sergo_25_26 28 августа 2018 | 20:29
Бляха во у вас жизнь. Ну молитесь на своего ботоксного и дальше. Пусть он правит еще лет 50.
neitral_n 28 августа 2018 | 20:30
Можно делать ставки! Пустит слезу, назовет "милыми" пенсионеров, старушки расстрогаются и всё простят.... Про тайные сусеки молчок! Они же тайные. Смотрим.
krs_sk 28 августа 2018 | 20:30
Я устал, я ухожу? )
nigilist1977 28 августа 2018 | 20:36
Сейчас царь наколдует по зомбоящику, хитро сверкнут чекистские рыбьи глазки - и у пенсионной реформы появятся яростные поклонники. Они затем будут волонтёрами, станут вылавливать в соцсетях тех, кто с царской идеей о пенсионном ограблении не согласен.
snagging 28 августа 2018 | 20:42
Медведева пусть найдёт сначала.