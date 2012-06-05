Владимир Путин завтра в полдень обратится к россиянам по поводу предстоящей пенсионной реформы

Как заявили в Кремле, решение выступить с телеобращением связано с важностью темы повышения пенсионного возраста. Федеральные телеканалы в связи с обращением начали менять сетки вещания, — отмечает РБК. Как следует из программы телепередач, продолжительность выступления составит около 30-ти минут.