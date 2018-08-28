В России появится система слежения за криптовалютами
Соответствующий пакет программ для Росфинмониторинга разрабатывают несколько подрядчиков, — сообщает Би-би-си. Согласно сайту госзакупок, стоимость контракта составила около 200 миллионов рублей.
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Соответствующий пакет программ для Росфинмониторинга разрабатывают несколько подрядчиков, — сообщает Би-би-си. Согласно сайту госзакупок, стоимость контракта составила около 200 миллионов рублей.
Комментарии8
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kama 28 августа 2018 | 20:07
Знатный распил.
neon001 28 августа 2018 | 20:20
kama: но несколько майнеров все равно посадят.
blinorozhiy_chmo 28 августа 2018 | 20:20
А что.
В наше время следить необходимо за всем и за всеми. Как иначе.
Любыми средствами.
polsan 28 августа 2018 | 20:28
blinorozhiy_chmo: Ты не переживай! )) За тобой никто следить не будет, много чести! ))
tvitov66 28 августа 2018 | 20:29
blinorozhiy_chmo: дык за вами и следить легче - вы есть у них в БД и они даже знают сколько НДФЛ каждый из вас должен заплатить с полученных 11-80 за последние 3 года. Так что вот :)
pavlovsky 28 августа 2018 | 20:21
Чего бы еще придумать, за чем-бы еще последить. Бюджет же он, сука, огромный. Это на пенсии не хватает, а на доблестные спецслужбы - сколько душе...
sergo_25_26 28 августа 2018 | 20:22
В рашке есть система слежение за всем и каждым. И это правильно ибо каждый представляет потенциальную опасность солнцеликому.
grigorcar 28 августа 2018 | 21:04
для начала бы создали центр слежжжжения за бюджетом. а то одному фбк не справиться.