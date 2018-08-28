В Екатеринбурге появились волонтеры, которые ищут экстремизм в постах в соцсетях и передают сведения правоохранителям

В Екатеринбурге появилась группа волонтеров, которые ищут экстремизм в публикациях в соцсетях и передают сведения в правоохранительные органы. Это выяснил местный портал 66.ru. Его сотрудница внедрилась в организацию и выяснила, что руководителем кибердружины является студент медицинского колледжа Александр Ерлаков. По его словам, число волонтеров достигает 150-ти человек. Наибольшее внимание сообщество уделяет картинкам, в которых усматривает призывы к суициду. Руководитель организации сказал автору расследования, Маргарите Махониной, что волонтеры борются за здоровое население.