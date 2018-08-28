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20:00, 28 августа 2018

В Екатеринбурге появились волонтеры, которые ищут экстремизм в постах в соцсетях и передают сведения правоохранителям

В Екатеринбурге появилась группа волонтеров, которые ищут экстремизм в публикациях в соцсетях и передают сведения в правоохранительные органы. Это выяснил местный портал 66.ru. Его сотрудница внедрилась в организацию и выяснила, что руководителем кибердружины является студент медицинского колледжа Александр Ерлаков. По его словам, число волонтеров достигает 150-ти человек. Наибольшее внимание сообщество уделяет картинкам, в которых усматривает призывы к суициду. Руководитель организации сказал автору расследования, Маргарите Махониной, что волонтеры борются за здоровое население.

Комментарии

32

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sensei54 28 августа 2018 | 20:05

волонтеры борются за здоровое население.
.........................................................................................
Что-то местные вертухаи как-то криво борются, неубедительно.

lenin3 28 августа 2018 | 20:13

sensei54: зомби Павлик Морозов восстал...

blinorozhiy_chmo 28 августа 2018 | 20:17

Вот молодцы. Пример всем для подражания. Респект!

patrikk_1 28 августа 2018 | 20:24

В Екатеринбурге появились волонтеры, которые ищут экстремистские посты и передают сведения правоохранителям...

Давно пора. Если есть такие уроды как Руслан Левиев и Conflict Intelligence Team, которые работают во вред России, то должны быть ребята, которые выслеживают и уничтожают эту мразь.

putinv 28 августа 2018 | 20:36

patrikk_1: тебя урод тоже найдут ,как и всю вашу команду из лахта2

tvitov66 28 августа 2018 | 20:39

putinv: он из Анапы

putinv 28 августа 2018 | 20:52

tvitov66: откуда бы эта мразь не была..

merelymy 28 августа 2018 | 20:15

Когда начнут искать стукачей? Говорят, что пёс с пятью ногами все ближе.
Писец,, голос...
Стук. стук ...

tvitov66 28 августа 2018 | 20:33

merelymy: ожидаемо! А пунктов набора в вертухаи там случайно новых не появилось?

dyymm 28 августа 2018 | 20:06

Как это "волонтёры", если за стукачество обещано бабло?

fleyta6 28 августа 2018 | 20:33

dyymm: Правильно! За деньги - это сексот.

tvitov66 28 августа 2018 | 20:35

dyymm: это обещанный нацЛидером ПРОРЫВ! Столько новых высокотехнологичных рабочих мест!?! #такпобедим

polsan 28 августа 2018 | 20:07

Лучше стучать, чем перестукиваться! (с)

fleyta6 28 августа 2018 | 20:35

polsan: Это зависит от обстоятельств. Большевики сначала перестукивались, а уж потом, придя к власти, стучали!

tvitov66 28 августа 2018 | 20:37

polsan: или другими словами: "Можем повторить!"(с)
Половина сверхдержавы будет сидеть, а вторая их охранять - вроде как порядок и все при деле!

krestianin_067rus Михаил Никитин 28 августа 2018 | 20:08

Стукачи среди уральцев - печальная новость! :(((

ura_123 28 августа 2018 | 20:15

krestianin_067rus: Программа мвд ”стучать за вознаграждение" в действии!
Мы же помним что Павлик Морозов случился именно в рассеюшке)))

vinokur 28 августа 2018 | 20:13

волонтеры борются за здоровое население.
Врачу, исцелися сам

garik57 28 августа 2018 | 20:13

Согласно приказа МВД за информацию о правонарушении можно получить немалые деньги. А волонтеры работают бесплатно.

kompricikos 28 августа 2018 | 20:37

garik57: а это еще хуже ,когда шариковы добровольцы доносят

nf5096004 28 августа 2018 | 20:17

А почему им дано право определять, что есть здоровое население, а что нет. А может я считаю, что эти волонтеры и являются тяжело больными.

sab171 28 августа 2018 | 20:22

nf5096004: стукани на них и дадут бабла по ведомости стукачей

zloy_sok 28 августа 2018 | 20:17

"волонтеры борются за здоровое население. ..." Сколько жизней будет изломано и здоровья попорчено из-за этой борьбы...

marina27 28 августа 2018 | 20:19

Гены не пропьёшь.

hanter142 28 августа 2018 | 20:22

Красавцы)

unprejudiced 28 августа 2018 | 20:22

Всяческих успехов волонтерам в деле очистки страны от врагов народа из числа оппозиционеров

nigilist1977 28 августа 2018 | 20:32

Началась эпоха доносчиков и вертухаев.

tv_victim 28 августа 2018 | 20:33

И правильно. Честные граждане просто обязаны сотрудничать с полицией и другими правоохранительными органами.

tiridas 28 августа 2018 | 20:37

LOL!
Сама эта статья на ЭМ по содержанию и сути не что иное, как кляуза, донос, навет, стук-стук. С указанием фамилии, места нахождения и количества. )))
Автор, так в чём провинились студенты-медики:
"ищут экстремистские посты в соцсетях и передают сведения в правоохранительные органы"
или
"наибольшее внимание сообщество уделяет картинкам, в которых усматривает призывы к суициду"? Или автор не видит разницы?

demosua 28 августа 2018 | 20:40

и сколько ж этим "волонтерам" платит лубянка? Огласите тарифы, пжлст......

petrovich_spb 28 августа 2018 | 20:43

Ну, за борьбу с призывами к суициду — нет проблем, спасибо. А кого еще сдают "волонтеры", может, сторонников Навального?

demosua 28 августа 2018 | 20:53

"всё смешалось в доме..."
Так они за здоровье или против экстремизма?
Или банальные доносчики, филеры на современный лад?

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