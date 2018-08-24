Правозащитники обратились к Владимиру Путину из-за «противозаконных заявлений» Рамзана Кадырова – «Хьюман Райтс Вотч»

Международные правозащитные организации «Amnesty International», «Human Rights Watch» и «Front Line Defenders» написали открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину в связи с заявлениями главы Чечни Рамзана Кадырова. В них он «отстаивает свое право на применение коллективных наказаний» в ситуации с родственниками членов вооруженного подполья, а также «приравнивает правозащитников к террористам и экстремистам» и угрожает им запретом работать в Чечне. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» программный директор «Хьюман Райтс Вотч» в России Татьяна Локшина.

«Мы сочли необходимым обратиться Владимиру Путину, потому что речь идет о заявлениях противозаконных, где предполагается совершение действий, идущих вразрез как с российским законодательством, так и с российскими международно правовыми обязательствами. Принцип уголовной ответственности в российском праве индивидуален, коллективное наказание недопустимо, то же самое и в международном праве», — сказала Т.Локшина.

По ее словам, заявления главы Чечни о запрете на въезд на территорию республики «абсурдны» особенно «вкупе с утверждениями Рамзана Кадырова о том, что он здесь хозяин и может ввести подобные санкции».

Т.Локшина добавила, что «Хьюман Райтс Вотч» неоднократно обращалась к российскому руководству в прошлом, пытаясь привлечь внимание Кремля к подобным заявлениям главы Чечни, однако обращения оказались безрезультатны.