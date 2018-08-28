Владимир Путин поручил выделить 3 миллиарда рублей компании «Силовые машины»
Предприятие получит деньги из бюджета в следующем году. Средства должны пойти на разработку газовых турбин большой мощности. Об этом со ссылкой на компанию сообщает РБК.
Ранее источники издания рассказывали, что «Силовые машины» оценили свой проект в 15 миллиардов рублей. Половину этой суммы председатель совета директоров компании попросил у властей, остальные средства обещал привлечь сам.
Комментарии8
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yralez 28 августа 2018 | 19:35
Плакали денежки
danko1 28 августа 2018 | 19:37
Будут турбины или нет, неизвестно, как сомнительна и их рентабельность.
Но деньги на виолончели точно освоят. А через несколько лет о проекте, как обычно, и не вспомнят.
ramses333 28 августа 2018 | 19:37
Своя рука владыка. А чо побаиваться? Росгвардия не выдаст, Госдеп не съест.
viktorova 28 августа 2018 | 19:37
//Владимир Путин поручил выделить 3 миллиарда рублей//
Такое впечатление, что бюджетом рф Путин распоряжается как своим кошельком.
Неужели в США Трамп «поручает выделить» какие либо средства какой-либо компании на разработку чего-либо? С трудом могу такое представить...
vladimirbelarus 28 августа 2018 | 19:42
Кто нибудь скажите кремлевскому карлику, что его указы незаконны.
cromwel 28 августа 2018 | 19:43
Вот тут деньги сразу находятся.и в нужном количестве и кому надо.
sensei54 28 августа 2018 | 19:45
Средства должны пойти на разработку газовых турбин
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Ну, это понятно. Кто разрабатывать то будет?
Те, кто умел, ушли на охоту. А кто еще остался, чёрные костюмы себе шьют.
Те, кто преподавал в ВУЗах - аналогично.
Кто?
juche 28 августа 2018 | 19:48
sensei54: Вот по делу, нету кадров. От организаторов до исполнителей.