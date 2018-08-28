Владимир Путин поручил выделить 3 миллиарда рублей компании «Силовые машины»

Предприятие получит деньги из бюджета в следующем году. Средства должны пойти на разработку газовых турбин большой мощности. Об этом со ссылкой на компанию сообщает РБК.

Ранее источники издания рассказывали, что «Силовые машины» оценили свой проект в 15 миллиардов рублей. Половину этой суммы председатель совета директоров компании попросил у властей, остальные средства обещал привлечь сам.