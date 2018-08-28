Роскомнадзор рекомендовал мессенджеру Телеграм начать взаимодействовать с ФСБ
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на зам.главы ведомства Вадима Субботина. По его словам, в случае передачи спецслужбе ключей для дешифровки сообщений пользователей Роскомнадзор рассмотрит вопрос о разблокировке Телеграма. Ведомство считает мессенджер заблокированным, поскольку соответствующее решение весной принял суд. Впрочем, приложение по-прежнему доступно. Им пользуются, в том числе, многие государственные структуры.
Комментарии7
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zz682 28 августа 2018 | 19:39
СВЕДЕНИЯ ОН БУДЕТ ПЕРЕДАВАТЬ ПИНДОСАМ, ЧТО БЫ В США РУССКИХ БЫСТРО БРАЛИ В ОБОРОТ, С РОССИЕЙ ОН СОТРУДНИЧАТЬ НЕ БУДЕТ, ОН ТАК СКАЗАЛ.
blinorozhiy_chmo 28 августа 2018 | 19:42
Телеграм - не нужен.
luger_max_otto 28 августа 2018 | 19:49
А я бы рекомендовал роскомнадзору, тебе и хутину отправиться на пуй.
vladimirbelarus 28 августа 2018 | 19:40
А что, роскомпозор смог заблокировать Телеграмм? Я не заметил.
agamasat 28 августа 2018 | 19:43
С какой стати ему взаимодействовать с преступной организацией?
viktorova 28 августа 2018 | 19:43
//Ведомство считает мессенджер заблокированным, поскольку соответствующее решение весной принял суд.//
Ваще улёт!
Осталось считать зарплату в ведомстве выплаченной, поскольку соответствующее начисление уже было сделано.
lapuh 28 августа 2018 | 19:49
Вот она, истина. Считать заблокированным и всё.
В действительности всё не так, как на самом деле.