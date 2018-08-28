Роскомнадзор рекомендовал мессенджеру Телеграм начать взаимодействовать с ФСБ

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на зам.главы ведомства Вадима Субботина. По его словам, в случае передачи спецслужбе ключей для дешифровки сообщений пользователей Роскомнадзор рассмотрит вопрос о разблокировке Телеграма. Ведомство считает мессенджер заблокированным, поскольку соответствующее решение весной принял суд. Впрочем, приложение по-прежнему доступно. Им пользуются, в том числе, многие государственные структуры.