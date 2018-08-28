ЕСПЧ присудил 20 тысяч евро родственникам жителя Дагестана, похищение которого расследуют уже больше 13-ти лет

В конце 2004-го года Амирхана Алиханова увезли люди, которые представились сотрудниками регионального управления по борьбе с организованной преступности. Позже от родственников требовали выкуп. Спустя полгода жители одной из местных деревень рассказали, что стали свидетелями расстрела нескольких человек. Родственники нашли одежду, похожую на вещи Алиханова. В этот же период федеральные каналы показали сюжет об уничтожении в этом районе базы боевиков, — пишет сайт «Медиазона».