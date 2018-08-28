Глава судейского корпуса Александр Егоров принес публичные извинения тренеру самарского клуба Андрею Тихонову
Глава судейского корпуса Александр Егоров принес публичные извинения тренеру самарского клуба Андрею Тихонову, который раскритиковал арбитров после матча чемпионата России по футболу с Енисеем.
Разбирать футбольные эпизоды этой встречи, которую клуб Тихонова проиграл, смысла уже нет, однако после нее судья Михаил Вилков услышал в свой адрес множество претензий. Тихонов нашел объяснение симпатии, которую с его точки зрения Вилков проявлял к красноярской команде. Оказывается он нижегородец, как и один из работников Енисея бывший арбитр Игорь Егоров. Тихонов назвал это панибратством и сказал, что молчать не собирается. В ответ Александр Егоров посоветовал тренеру заниматься своими делами и в свою очередь обвинил его в том, что он «всюду таскает за собой своего сына». Что произошло потом пока неизвестно, но сегодня Егоров вдруг публично извинился перед Тихоновым на пресс-конференции, сказав, что понимает, как болезненно реагирует его семья на подобные заявления. При этом глава судейского корпуса назвал тренера по имени отчеству – Андреем Валерьевичем. Егоров также признал, что в пятом туре чемпионата России было допущено много ошибок и судьи не могут занести его себе в актив.
Российские арбитры пытаются лоббировать запрет на критику в свой адрес. В настоящее время прорабатывается проект соответствующего положения.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
luger_max_otto 28 августа 2018 | 19:30
Ну да, лоббируют запрет критиковать себя. Каков Путин- таковы и путеныши. Такой же сброд.
Хутинскую хунту- на пуй.