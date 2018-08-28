Глава судейского корпуса Александр Егоров принес публичные извинения тренеру самарского клуба Андрею Тихонову, который раскритиковал арбитров после матча чемпионата России по футболу с Енисеем.

Разбирать футбольные эпизоды этой встречи, которую клуб Тихонова проиграл, смысла уже нет, однако после нее судья Михаил Вилков услышал в свой адрес множество претензий. Тихонов нашел объяснение симпатии, которую с его точки зрения Вилков проявлял к красноярской команде. Оказывается он нижегородец, как и один из работников Енисея бывший арбитр Игорь Егоров. Тихонов назвал это панибратством и сказал, что молчать не собирается. В ответ Александр Егоров посоветовал тренеру заниматься своими делами и в свою очередь обвинил его в том, что он «всюду таскает за собой своего сына». Что произошло потом пока неизвестно, но сегодня Егоров вдруг публично извинился перед Тихоновым на пресс-конференции, сказав, что понимает, как болезненно реагирует его семья на подобные заявления. При этом глава судейского корпуса назвал тренера по имени отчеству – Андреем Валерьевичем. Егоров также признал, что в пятом туре чемпионата России было допущено много ошибок и судьи не могут занести его себе в актив.

Российские арбитры пытаются лоббировать запрет на критику в свой адрес. В настоящее время прорабатывается проект соответствующего положения.