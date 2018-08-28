Телеобращение Владимира Путина по поводу пенсионной реформы выйдет завтра в полдень по московскому времени
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сегодня Владимир Путин пообещал сделать заявление по вопросу повышения пенсионного возраста.
Ранее телеканал RTVI со ссылкой на источники сообщал, что в конце августа Путин объявит о смягчении пенсионной реформы.
Комментарии18
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agamasat 28 августа 2018 | 19:10
не могу ни видеть, ни слышать...
haltttttt 28 августа 2018 | 19:11
Что-то вроде - "Братья и сестры, к вам обращаюсь я..."
luger_max_otto 28 августа 2018 | 19:27
Ну да, чекистская сволочь будет рассказывать, как именно она будет чистить наши карманы.
Хутина- на пуй!
nichirin 28 августа 2018 | 19:11
Все дружно затаили дыхание, в календарях пометку сделали, нотификейшены везде включили. Ждём-не дождёмся.
yralez 28 августа 2018 | 19:12
Учителялки.....в позу !
Как обдалбывать детей и людей будете, если не помилует ?
merelymy 28 августа 2018 | 19:28
Внимание. Говорит. Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Через несколько минут мы передадим важное сообщение ТАСС.
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Атас! Эй, веселей, рабочий класс. Атас!
Танцуйте, мальчики, любите девочек!
Атас! Пускай запомнят нынче нас,
Малина-ягода. Атас!
Атас! Атас! Атас! Атас!. ....
vincenttt 28 августа 2018 | 19:12
Ограбливаемые и истребляемые обмылком ленточные черви, переназначившие этого гопника, бросайте все дела и к экранам "геббельсTV"!!!….Ваш убийца и вор пропылит вам как он вас в очередной раз грабить будет!
stebinmaku 28 августа 2018 | 19:13
Пенсии исчезают в полдень..
vilingrad 28 августа 2018 | 19:14
Скорей бы, скорей! Чем там двухтысячная серия закончится- даст героиня дону Педро, или не даст!
plank1957 28 августа 2018 | 19:14
Выглядит, как попытка реанимации трупа.
dedctolet 28 августа 2018 | 19:14
Царь он добрый,не датст в обиду.Это всё проклятые бояре роют
kama 28 августа 2018 | 19:18
Весь пар опять выйдет в гудок. За 18 лет пора бы уж привыкнуть.
tadolg 28 августа 2018 | 19:18
Наверное, отправит в отставку Правительство и распустит Думу за несоответствие их предложений по пенсионной реформе в пику его давним обещаниям не повышать возраст выхода на пенсию. А перед пенсионерами извинится за причиненные страдания-переживания и все оставит как есть, увеличив размер пенсий.
sab171 28 августа 2018 | 19:22
tadolg: ну да,походу бадминтонист знал что пора в запой
tanyaya 28 августа 2018 | 19:31
"завтра в полдень по московскому времени"
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Охоспадя, неужели наш всевышний скажет нам: "я устал, я ухожу"? Вряд ли. Хотя, судя по сегодняшнему видео, старичок сдал, одышка, ножки подкашиваются, а прошёл всего сто метров под горку, на которую его вертолётом доставили. Его молочный брат шойга гораздо шустрее бегает.
kokapu 28 августа 2018 | 19:45
Телеобращение Владимира Путина по поводу пенсионной реформы выйдет завтра в полдень по московскому времени
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Что за дешёвые эффекты? В Путине реально пропадает шоумен средней руки.
cromwel 28 августа 2018 | 19:46
Вот почему медведев то пропал! Ща быстро виноватым будет!!
inkphone 28 августа 2018 | 19:49
Точное время имеет значение. Рабы должны знать, когда встать на колени. Сценарий рабам нарушать нельзя.