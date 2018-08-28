Телеобращение Владимира Путина по поводу пенсионной реформы выйдет завтра в полдень по московскому времени

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сегодня Владимир Путин пообещал сделать заявление по вопросу повышения пенсионного возраста.

Ранее телеканал RTVI со ссылкой на источники сообщал, что в конце августа Путин объявит о смягчении пенсионной реформы.