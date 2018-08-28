Магомед Даудов по некоторым данным предложил бежавшему из Чечни блогеру решить проблемы с законом
Спикер чеченского парламента Магомед Даудов по некоторым данным предложил бежавшему из республики блогеру решить проблемы с законом. Запись телефонного разговора Тумсо Абдурахманов выложил в сеть.
Разговор между беглым блогером из Чечни и председателем парламента республики, по словам Тумсо Абдурахманова, продлился два с половиной часа. Пока на youtube выложены лишь первые сорок минут общения, остальное Абдурахманов пообещал опубликовать позже. В начале Магомед Даудов несколько раз пытался узнать точный адрес блогера. Сей час он проживает в Польше, где скрывается от преследования. Власти Чечни – говорит Абдурахманов – вынудили его покинуть родину, где на него завели уголовное дело. Он обвиняется в участии в боевых действиях в Сирии.
Затем спикер парламента предложил решить проблему с законом и пообещал честный суд в республике. По словам Лорда – так называют в Чечне Даудова – бывший мэр Грозного Ислам Кадыров, который и организовал преследование Абдурахманова, сейчас безработный и не сможет навредить блогеру.
Ролик активно набирает популярность в интернете. Его посмотрели более полумиллиона человек
Комментарии2
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karachenkov1 28 августа 2018 | 19:26
даудов - это чел по кличке "лорд" который избил председателя верховного суда?
vladimirbelarus 28 августа 2018 | 19:45
Одни бандиты у власти. Они сами хоть понимают, как выглядят?