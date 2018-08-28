Правозащитники обратились к Владимиру Путину из-за угроз Рамзана Кадырова запретить им работать в Чечне

Среди авторов открытого письма международные организации «Эмнисти Интернешнл» и «Хьюман Райтс Вотч».

Отношение главы Чечни к правозащитникам приобретает все более радикальный характер, — сказала в интервью «Эху Москвы» программный директор «Хьюман Райтс Вотч» в России Татьяна Локшина. Локшина добавила, что правозащитники не раз обращались к российским властям по поводу Рамзана Кадырова, но ответа не получили.