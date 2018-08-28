Правозащитники обратились к Владимиру Путину из-за угроз Рамзана Кадырова запретить им работать в Чечне
Среди авторов открытого письма международные организации «Эмнисти Интернешнл» и «Хьюман Райтс Вотч».
Отношение главы Чечни к правозащитникам приобретает все более радикальный характер, — сказала в интервью «Эху Москвы» программный директор «Хьюман Райтс Вотч» в России Татьяна Локшина. Локшина добавила, что правозащитники не раз обращались к российским властям по поводу Рамзана Кадырова, но ответа не получили.
Комментарии7
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danko1 28 августа 2018 | 19:19
Нашли к кому обращаться, когда презирающий Конституцию Путин публично, по ЦТ, разрешил Рамзану Конституцию и закон нарушать, поставив обычаи чеченские превыше всего.
В таких условиях понятно, что правозащитники не нужны.
epynda 28 августа 2018 | 19:22
"Белые каски" тоже "международная организация".....
Но все прекрасно знают, на чьи денги, и чем, они занимаются ...
prade 28 августа 2018 | 19:39
epynda: "Но все прекрасно знают, на чьи денги, и чем, они занимаются"
Все правильно, брат. Надо заботиться о правах вождя, а не каких-то людишек из народа. Это правозащитники вообще зарвались, требуют права людям, когда их надо травить химией. Бедному Асаду не дают спокойно развернутся.
baran_provokator 28 августа 2018 | 19:22
опасных любимцев надо держать в клетке (с) мбх
rodnic 28 августа 2018 | 19:27
И как долго "челом били"?
prade 28 августа 2018 | 19:33
Кто-то должен сказать этим правозащитникам Запада, что Чечня - это отдельное государство и никакого отношения к России не имеет. А то они там совсем в другой реальности живут и считают Чечню субъектом РФ.
macsimus001 28 августа 2018 | 19:48
Кадыров-проект Путина.А Путин,как известно,своих не сдает.