Бывшего гендиректора «Трансаэро» обвинили в невыплате зарплат минимум на 400 миллионов рублей
Бывшего гендиректора «Трансаэро» обвинили в невыплате зарплат минимум на 400 миллионов рублей, а также в хищении почти на полтора миллиарда. Об этом со ссылкой на Следственный комитет сообщает агентство «Интерфакс». Сегодня Мещанский суд Москвы заочно арестовал Александра Бурдина. Бывший гендиректор компании объявлен в международный розыск.
Комментарии1
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viktorova 28 августа 2018 | 19:04
Идиотское рфное законодательство. Предприятие банкрот, денег на счетах нет совсем, платить зп просто нечем, но против директора уголовное дело. Дебилизм полный.