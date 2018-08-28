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18:31, 28 августа 2018

Владимир Путин уволил 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН и СК

Опубликован соответствующий указ президента. В числе тех, кто лишился должности, оказался зам.главы МЧС Владлен Аксенов. Кроме того, уволен начальник управления МЧС по Томской области Михаил Бегун, в отношении которого расследуется уголовное дело. Также глава государства сменил руководителей МВД и Следственного комитета в Алтайском крае. В этом регионе в последние месяцы возбудили целую серию дел из-за публикаций в соцсети ВКонтакте.

Комментарии

25

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luger_max_otto 28 августа 2018 | 18:34

Вокруг Путина нет порядочных людей. Так что увольнение ему следует начать с себя.
Хутина- на пуй.

brandfa 28 августа 2018 | 18:41

luger_max_otto: он увольняет на для того чтобы пришли порядочные, а для того, чтобы приумножить непорядочных, которые уже заждались в очереди.

cattt 28 августа 2018 | 18:52

Сралинская перетрясочка, боится переворота шибздик.

tvitov66 28 августа 2018 | 18:59

cattt: Батько тоже "перетрахивает" руководителей своего колхоза и ничего не меняется.
"Я перетряхивал парламент и буду перетряхивать!"(с)

brandfa 28 августа 2018 | 19:13

tvitov66: На днях вернулся из Бреста - объездил всё от Гродно до Домачево (и прочих местных Жабинок) - нам бы так жить!

P.S. И средняя з.п. у них уже выше чем в РФ.

(комментарий скрыт)

janib 28 августа 2018 | 19:04

brandfa: это да, а также дать уволенным право выезда из страны к своей недвижимости за бугром и семьям там живущим

tvitov66 28 августа 2018 | 19:06

janib: и то верно - не только же Пехтину такую мазу!

vilingrad 28 августа 2018 | 19:19

brandfa: выдали пестик- и крутись, как можешь:)

eniro 28 августа 2018 | 19:43

brandfa: И того в 52 летнее царствование произведено в Бояре 116 При вступлении на Царство было Бояр 21 А при кончине 13 Казнено 24
Источник: http://zz-project.ru/bibliotechka/686-spisok-boyar-pri-tsare-ioanne-vasileviche-1533-1584
zz-project.ru – Исторические документы Перми Великой

danko1 28 августа 2018 | 18:43

luger_max_otto: Уволил 15, наймет 30.
По количеству генералов мы впереди планеты всей. Как и по воровству в силовых структурах.

ura_123 28 августа 2018 | 18:53

danko1: в боевых действиях в Сирии принимали участие 430 генералов.. Может хором там пели,вместо не долетевших)))

eniro 28 августа 2018 | 19:05

danko1: Ну, теперь-то количество "предводителей дворянства"увеличилось? Бандитов, значит, поболе будет, али оне людишек своих поотпустят? Нет, брат, шалишь. Эти, мзду будут на дыбе выкручивать.

eniro 28 августа 2018 | 18:52

luger_max_otto: - Так что же делать? – забеспокоился Балаганов, - Как снискать хлеб насущный? - Надо мыслить, - сурово сказал Остап. - Меня, например, кормят идеи.

archibald_dandy_esquire 28 августа 2018 | 19:12

luger_max_otto:
"От перестановки мест слагаемых сумма воровства не меняется"
просто арифметика

askol2016 28 августа 2018 | 18:38

Сморчок-мутант боится табакерок, поэтому регулярно тасует колоду

eduard53 28 августа 2018 | 18:40

Правды ради, до сталинского тасования кадров ему ещё далеко ...

neyexo 28 августа 2018 | 18:51

eduard53: уже недалеко
Надо будет - Бастыркин пойдет за Реймером

tvitov66 28 августа 2018 | 19:09

neyexo: и кто то опять закончит прорыв в луже своей мочи ... Как грил старик Гегель:"История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса" (с)

trender 28 августа 2018 | 19:09

eduard53: У Сталина столько генералов не было. В его охране было всего 2 генерала - в ФСО - 70.

ed10075 28 августа 2018 | 18:42

Имитация деятельности. Перестановка стульев на "Титанике".

(комментарий скрыт)

ura_123 28 августа 2018 | 18:48

Они дотянули до пенсии...

plank1957 28 августа 2018 | 18:53

Только сначала он поставил этих недоумков. Впрочем какого-либо кадрового резерва у него нет. На их место придут другие идиоты.

tks 28 августа 2018 | 19:04

Плохо фюрерский ботинок лизали?

tvitov66 28 августа 2018 | 19:11

tks: или плохо делились - тут нужно по персоналиям разбираться

andromeds 28 августа 2018 | 19:21

"Владимир Путин уволил 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН и СК"

Боже! как мне стало легко.... и жись новыми красками подернулась... спасибо гениалиссиамусу...

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