"Владимир Путин уволил 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН и СК"

Опубликован соответствующий указ президента. В числе тех, кто лишился должности, оказался зам.главы МЧС Владлен Аксенов. Кроме того, уволен начальник управления МЧС по Томской области Михаил Бегун, в отношении которого расследуется уголовное дело. Также глава государства сменил руководителей МВД и Следственного комитета в Алтайском крае. В этом регионе в последние месяцы возбудили целую серию дел из-за публикаций в соцсети ВКонтакте.