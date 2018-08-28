Владимир Путин уволил 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН и СК
Опубликован соответствующий указ президента. В числе тех, кто лишился должности, оказался зам.главы МЧС Владлен Аксенов. Кроме того, уволен начальник управления МЧС по Томской области Михаил Бегун, в отношении которого расследуется уголовное дело. Также глава государства сменил руководителей МВД и Следственного комитета в Алтайском крае. В этом регионе в последние месяцы возбудили целую серию дел из-за публикаций в соцсети ВКонтакте.
Комментарии25
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luger_max_otto 28 августа 2018 | 18:34
Вокруг Путина нет порядочных людей. Так что увольнение ему следует начать с себя.
Хутина- на пуй.
brandfa 28 августа 2018 | 18:41
luger_max_otto: он увольняет на для того чтобы пришли порядочные, а для того, чтобы приумножить непорядочных, которые уже заждались в очереди.
cattt 28 августа 2018 | 18:52
Сралинская перетрясочка, боится переворота шибздик.
tvitov66 28 августа 2018 | 18:59
cattt: Батько тоже "перетрахивает" руководителей своего колхоза и ничего не меняется.
"Я перетряхивал парламент и буду перетряхивать!"(с)
brandfa 28 августа 2018 | 19:13
tvitov66: На днях вернулся из Бреста - объездил всё от Гродно до Домачево (и прочих местных Жабинок) - нам бы так жить!
P.S. И средняя з.п. у них уже выше чем в РФ.
janib 28 августа 2018 | 19:04
brandfa: это да, а также дать уволенным право выезда из страны к своей недвижимости за бугром и семьям там живущим
tvitov66 28 августа 2018 | 19:06
janib: и то верно - не только же Пехтину такую мазу!
vilingrad 28 августа 2018 | 19:19
brandfa: выдали пестик- и крутись, как можешь:)
eniro 28 августа 2018 | 19:43
brandfa: И того в 52 летнее царствование произведено в Бояре 116 При вступлении на Царство было Бояр 21 А при кончине 13 Казнено 24
Источник: http://zz-project.ru/bibliotechka/686-spisok-boyar-pri-tsare-ioanne-vasileviche-1533-1584
zz-project.ru – Исторические документы Перми Великой
danko1 28 августа 2018 | 18:43
luger_max_otto: Уволил 15, наймет 30.
По количеству генералов мы впереди планеты всей. Как и по воровству в силовых структурах.
ura_123 28 августа 2018 | 18:53
danko1: в боевых действиях в Сирии принимали участие 430 генералов.. Может хором там пели,вместо не долетевших)))
eniro 28 августа 2018 | 19:05
danko1: Ну, теперь-то количество "предводителей дворянства"увеличилось? Бандитов, значит, поболе будет, али оне людишек своих поотпустят? Нет, брат, шалишь. Эти, мзду будут на дыбе выкручивать.
eniro 28 августа 2018 | 18:52
luger_max_otto: - Так что же делать? – забеспокоился Балаганов, - Как снискать хлеб насущный? - Надо мыслить, - сурово сказал Остап. - Меня, например, кормят идеи.
archibald_dandy_esquire 28 августа 2018 | 19:12
luger_max_otto:
"От перестановки мест слагаемых сумма воровства не меняется"
просто арифметика
askol2016 28 августа 2018 | 18:38
Сморчок-мутант боится табакерок, поэтому регулярно тасует колоду
eduard53 28 августа 2018 | 18:40
Правды ради, до сталинского тасования кадров ему ещё далеко ...
neyexo 28 августа 2018 | 18:51
eduard53: уже недалеко
Надо будет - Бастыркин пойдет за Реймером
tvitov66 28 августа 2018 | 19:09
neyexo: и кто то опять закончит прорыв в луже своей мочи ... Как грил старик Гегель:"История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса" (с)
trender 28 августа 2018 | 19:09
eduard53: У Сталина столько генералов не было. В его охране было всего 2 генерала - в ФСО - 70.
ed10075 28 августа 2018 | 18:42
Имитация деятельности. Перестановка стульев на "Титанике".
ura_123 28 августа 2018 | 18:48
Они дотянули до пенсии...
plank1957 28 августа 2018 | 18:53
Только сначала он поставил этих недоумков. Впрочем какого-либо кадрового резерва у него нет. На их место придут другие идиоты.
tks 28 августа 2018 | 19:04
Плохо фюрерский ботинок лизали?
tvitov66 28 августа 2018 | 19:11
tks: или плохо делились - тут нужно по персоналиям разбираться
andromeds 28 августа 2018 | 19:21
"Владимир Путин уволил 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН и СК"
Боже! как мне стало легко.... и жись новыми красками подернулась... спасибо гениалиссиамусу...