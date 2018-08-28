Международные правозащитные организации обратились с открытым письмом к Владимиру Путину

В нем содержатся просьбы отреагировать на угрозы Рамзана Кадырова в адрес правозащитников и родственников любых подозреваемых в республике. В числе тех, кто обратился к главе государства, «Эмнисти Интернешнл» и «Хьюман Райтс Вотч», — сообщает сайт «МБХ Медиа».