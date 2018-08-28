Международные правозащитные организации обратились с открытым письмом к Владимиру Путину
В нем содержатся просьбы отреагировать на угрозы Рамзана Кадырова в адрес правозащитников и родственников любых подозреваемых в республике. В числе тех, кто обратился к главе государства, «Эмнисти Интернешнл» и «Хьюман Райтс Вотч», — сообщает сайт «МБХ Медиа».
Комментарии8
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banyi3 28 августа 2018 | 18:37
Их надеюсь послали официально нахер ?)
roeget 28 августа 2018 | 18:59
banyi3: полностью согласен. Когда строишь великое государство, внутренних врагов и членов их семей необходимо давить, как тараканов
specsalos 28 августа 2018 | 18:37
Смешно обращаться к серийному убийце и военному преступнику с мирным призывом больше не убивать...
banyi3 28 августа 2018 | 18:44
specsalos: Это опасно, так к США обращаться )
unprejudiced 28 августа 2018 | 18:50
одни госдеповские конторки которые реальной правозащитной деятельностью и не думали заниматься. Как верно заметил Кадыров. Они требовали отпустить Виктора Бута, Бутину? Нет? а почему? Да потому что судят их судят хозяева пендосы.
prade 28 августа 2018 | 18:58
unprejudiced: "Они требовали отпустить Виктора Бута, Бутину?"
А что, дома Бута и Бутиной в США тоже сжигали, преследовали их родственников за то, что совершали их дети или отцы? Ты вообще читал новость?
prade 28 августа 2018 | 18:56
Непонятно. Причем тут президент России и глава Чечни? Разве президент России может приказывать главе Чечни? На Западе люди живут совсем в другой реальности.
ed10075 28 августа 2018 | 19:37
«Милый дедушка, Константин Макарыч! И пишу тебе письмо. Нету у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня один остался. А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал шпандырем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Милый дедушка, сделай божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нету никакой моей возможности... Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно бога молить, увези меня отсюда, а то помру...»
А.П.Чехов "Ванька"