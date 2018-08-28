Стадион «Самара Арена» сегодня в течение нескольких часов оставался без электричества

Стадион «Самара Арена», построенный к чемпионату мира по футболу с серьёзным отставанием, финансово-политическими скандалами и корректировкой проекта, сегодня в течение нескольких часов оставался без электричества.



Причиной форс-мажорного происшествия в Самаре стала задолженность перед энергетиками генерального подрядчика строительства самого проблемного мундиального стадиона ПСО «Казань». Долги, по данным источника «Эха», составили с начала этого года порядка десяти миллионов рублей. Не расплатившись с энергетиками, казанская компания передала арену на баланс федерального унитарного предприятия «Спортинжиниринг», что вынудило «Самараэнерго» пойти на крайние предупредительные меры. После того, как в социальных сетях начали шутить о том, что ближайший матч чемпионата Российской Премьер-Лиги самарским «Крыльям Советов» придётся играть с махачкалинским «Анжи» при свечах, врио губернатора Дмитрий Азаров, ведущий сейчас активную избирательную компанию к выборам главы региона 9 сентября, срочно созвал на стадионе закрытое совещание. Собеседник «Эха» в правительстве Самарской области сообщил, что конфликт удалось локализовать и проведению субботнего матча на «Самара Арене» уже ничего не угрожает. Он подтвердил, что электричество на стадионе за долги генподрядчика действительно сегодня отключалось. Но после экстренного совещания подача электроэнергии уже восстановлена. По его словам, «правительство области пообещало энергетикам повлиять на должника с тем, чтобы максимально ускорить оплату многомиллионной задолженности».

Генеральный подрядчик строительства самарской арены ПСО «Казань» имеет серьёзные задолженности и по зарплате перед строителями стадиона. Многочисленные жалобы от них поступают, в том числе, и врио губернатора Дмитрию Азарову.