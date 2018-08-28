Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить американский флаг над Белым домом в честь сенатора Маккейна
Ранее Трампа раскритиковали объединения ветеранов — они призвал президента «проявить должное уважение».
После смерти Маккейна Трамп запретил пресс-службе Белого дома распространять заявление, где сенатор был назван «героем». Президент ограничился коротким сообщением с соболезнованиями в Твиттере. Семья Маккейна отказалась приглашать Трампа на похороны.
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unprejudiced 28 августа 2018 | 18:56
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что возможные санкции США против российского газопровода Северный поток - 2 неприемлемы. Об этом сообщает boerse.de со ссылкой на DPA.
"Стремление оказать влияние на европейскую энергетическую политику посредством санкций просто неприемлемо", - заявил германский министр во вторник в Берлине, выступая на конференции руководителей дипмиссий ФРГ за рубежом.
Он подчеркнул, что если США намерены продавать Европе больше сжиженного природного газа (СПГ), то они должны расширить свои каналы поставок.
По его словам, если США желают поставлять большие объемы сжиженного природного газа в Европу, то это можно приветствовать. "Но решения относительно закупок должны приниматься исходя из стоимости, а не принуждением посредством санкций", - заметил Маас.
Он подчеркнул, что экстерриториальные ограничительные меры Вашингтона в отношении России, Китая и Ирана непосредственно затрагивают германские компании.
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