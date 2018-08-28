Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить американский флаг над Белым домом в честь сенатора Маккейна

Ранее Трампа раскритиковали объединения ветеранов — они призвал президента «проявить должное уважение».

После смерти Маккейна Трамп запретил пресс-службе Белого дома распространять заявление, где сенатор был назван «героем». Президент ограничился коротким сообщением с соболезнованиями в Твиттере. Семья Маккейна отказалась приглашать Трампа на похороны.