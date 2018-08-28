Следствию по делу Скрипалей удалось установить подозреваемых при помощи детективов со способностью распознавать лица

Британские СМИ сообщают, что следствию по делу Скрипалей удалось установить подозреваемых в покушении на жизни экс-сотрудника ГРУ и его дочери при помощи детективов с уникальной способностью распознавать лица.

«Супер-распознаватели» из числа сотрудников Скотланд-ярда присоединились к команде следователей на самом начальном этапе и смогли просмотреть в общей сложности 5 тысяч часов видео с камер наружного наблюдения, передает телеканал Скай Ньюз. Детективы изучили видеосъемки и сопоставили их с соответствующими данными из британских аэропортов. Как сообщает телеканал, это помогло выявить двоих россиян, предположительно, участников отравления, которых Великобритания собирается востребовать к выдаче Россией для дальнейшего разбирательства.

Создатель специального отряда дознавателей сказал Скай-Ньюз, что у сотрудников подразделения есть врожденная способность распознавать лица, запоминая не то, чем можно изменить внешность – волосы, очки, усы и прочее, а глаза, рот и уши, которые остаются неизменными. Эти врожденные качества нельзя купить или приобрести в процессе обучения, утверждает командир отряда. Его детективы запоминают лица даже с фотографии, фрагмента видео или после того, как они мельком увидели человека. Подразделение было создано семь лет назад после лондонских беспорядков, когда стало понятно, что некоторые офицеры полиции, в отличие от большинства коллег, обладают неповторимыми способностями для распознавания подозреваемых на видеокадрах в самых разных обстоятельствах. В 2014 году их врожденные качества помогли при выявлении личности убийцы маленькой девочки в Западном Лондоне, сообщает британский телеканал. В позапрошлом году британские детективы также помогали при обнаружении виновных в сексуальных нападениях на рождественской ярмарке в Кельне.

Касательно дела Скрипалей, Скай Ньюз особо отмечает, что нервнопаралитическое вещество было нанесено на ручки дверей дома Скрипалей в ходе тех пяти часов, пока глава семьи отсутствовал, уехав встречать дочь в аэропорт. Сергей Скрипаль жил в Солсбери и не скрывался, передает телеканал, однако его дом, скорее всего, стоял на охране от возможных грабителей, что также могло предоставить распознавателям Скотланд-ярда богатый дополнительный видеоматериал.

Британское следствие предполагает, что киллеры могли проследовать за Скрипалями на следующий день после того, как они подверглись воздействию отравляющего вещества, чтобы убедиться, что яд сработал. Имена подозреваемых не называются.