Следствию по делу Скрипалей удалось установить подозреваемых при помощи детективов со способностью распознавать лица
Британские СМИ сообщают, что следствию по делу Скрипалей удалось установить подозреваемых в покушении на жизни экс-сотрудника ГРУ и его дочери при помощи детективов с уникальной способностью распознавать лица.
«Супер-распознаватели» из числа сотрудников Скотланд-ярда присоединились к команде следователей на самом начальном этапе и смогли просмотреть в общей сложности 5 тысяч часов видео с камер наружного наблюдения, передает телеканал Скай Ньюз. Детективы изучили видеосъемки и сопоставили их с соответствующими данными из британских аэропортов. Как сообщает телеканал, это помогло выявить двоих россиян, предположительно, участников отравления, которых Великобритания собирается востребовать к выдаче Россией для дальнейшего разбирательства.
Создатель специального отряда дознавателей сказал Скай-Ньюз, что у сотрудников подразделения есть врожденная способность распознавать лица, запоминая не то, чем можно изменить внешность – волосы, очки, усы и прочее, а глаза, рот и уши, которые остаются неизменными. Эти врожденные качества нельзя купить или приобрести в процессе обучения, утверждает командир отряда. Его детективы запоминают лица даже с фотографии, фрагмента видео или после того, как они мельком увидели человека. Подразделение было создано семь лет назад после лондонских беспорядков, когда стало понятно, что некоторые офицеры полиции, в отличие от большинства коллег, обладают неповторимыми способностями для распознавания подозреваемых на видеокадрах в самых разных обстоятельствах. В 2014 году их врожденные качества помогли при выявлении личности убийцы маленькой девочки в Западном Лондоне, сообщает британский телеканал. В позапрошлом году британские детективы также помогали при обнаружении виновных в сексуальных нападениях на рождественской ярмарке в Кельне.
Касательно дела Скрипалей, Скай Ньюз особо отмечает, что нервнопаралитическое вещество было нанесено на ручки дверей дома Скрипалей в ходе тех пяти часов, пока глава семьи отсутствовал, уехав встречать дочь в аэропорт. Сергей Скрипаль жил в Солсбери и не скрывался, передает телеканал, однако его дом, скорее всего, стоял на охране от возможных грабителей, что также могло предоставить распознавателям Скотланд-ярда богатый дополнительный видеоматериал.
Британское следствие предполагает, что киллеры могли проследовать за Скрипалями на следующий день после того, как они подверглись воздействию отравляющего вещества, чтобы убедиться, что яд сработал. Имена подозреваемых не называются.
Комментарии15
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opiatnovyi63 28 августа 2018 | 18:30
Ясно, что это были засланцы НашегоВСё.
unprejudiced 28 августа 2018 | 18:35
Упал под стол от смеха с одного только заголовка. и хватило прочитать всего пару абзацев. Такая жуткая некомпетентность англосаксов. Недаром по их детективам люди со стороны реально что-то расследование - Шарлок Холм, Эркюль Пуаро
andreyoo 28 августа 2018 | 18:39
которых Великобритания собирается востребовать к выдаче Россией для дальнейшего разбирательства.
-- Это же уже было.
Россия естественно не выдаст, потому что Конституция запрещает. И предложит бритам приехать в Россию и допросить на месте. Бриты гордо взмахнут челкой и настоятельно потребуют выдачи.И все!
Ах да. С учетом актуальности момента, Британия вышлет еще пяток дипломатов, прибалты по одному, Украина трех. Штаты наложат какую-н. санкцию. Либеральная общественность напишет постики про "удавку все крепче ..." и про Воронеж.
Вот теперь точно все.
fig_vuam 28 августа 2018 | 18:47
andreyoo: Идиолт, допрашивать человека, который уверен в своей безопасности и уверен, что за ложь ему абсолютно ничего не будет, бессмысленно.
Он будет нагло врать и смеяться тебе в глаза.
Конечно Россия этих ребят не выдаст.
Возможно они уже в уютном убежище в 2 м под землей.
Ну а то что их опознали не удивительно , сегодня в спецслужбах России работают редкие профаны.
Достаточно провал в эмиратах вспомнить. В США пачками сыпятся, по десятку-другому за раз.Странно только, что англичане для опознания людей используют, сейчас есть компьютерные программы опознающие лица.
andreyoo 28 августа 2018 | 18:51
fig_vuam: Идиолт, допрашивать человека, который уверен в своей безопасности и уверен, что за ложь ему абсолютно ничего не будет, бессмысленно.
Он будет нагло врать и смеяться тебе в глаза.
---
Естественно. Электрический ток и пластиковый пакет гораздо эффективнее. Но кто сказал бритам, что с Мордором будет легко?
fig_vuam 28 августа 2018 | 18:58
andreyoo: Электрический ток и пластиковый пакет гораздо эффективнее
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Опытом делишься, голубок?
ГНебось в российской полдиции работал, да?
Нет, не надо пыток, навдо чтобы преступник знал, что враньбе не поможет и его изобличат в любом случае.
Поэтому вранье только усугубит его положение и увеличит срок.
А с Мордором как раз легко.
Он полностью предсказуем.
Поэтому все ходы можно просчитывать наперед.
Мордор сам идет в яму с дерьмом, в котором будет захлебываться впоследствии.
Вот как сейчас хлебает санкции.
А англичане сейчас Мордор на новые санкции выводят..
andreyoo 28 августа 2018 | 19:14
fig_vuam: Вот как сейчас хлебает санкции.
-- ;-))) И как же?
А ты смешной! Приедь в Россию пока вам Омелян не перекрыл паровозы, Хотя бы до Белгорода дотяни. Посмотри. Недвижимость строить не успевают, раскупают все.
andreyoo 28 августа 2018 | 18:53
fig_vuam: Странно только, что англичане для опознания людей используют, сейчас есть компьютерные программы
-- Я ж написал ниже, нет у них ничего потому что. А Шаман это звучит гордо и демократично.
fig_vuam 28 августа 2018 | 19:11
andreyoo: Все у н х есть, голубок, орни просто вас покупаю.т слегка.
вы и купитесь, потому как дурачки.
Для сведения дурачку.
Facebook имеет в своем распоряжении обширную базу данных для распознавания людей по лицу. Она настолько хороша, что в состоянии идентифицировать человека, даже когда его лицо скрыто. Также нам известно, что ФБР создало систему распознавания лиц преступников, которая имеет многомиллионную базу данных, а новое приложение Google Photos настолько эффективно распознает лица, что может идентифицировать взрослого человека по его детским фотографиям.
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Из рекламного буклета компании FaceFirst для ретейлеров
andreyoo 28 августа 2018 | 19:17
fig_vuam: Из рекламного буклета компании FaceFirst для ретейлеров
-- О! А ты че еще и торговым агентом колымишь? Так сказать не отходя от одного станка ипашишь и на другом. Похвально.
andreyoo 28 августа 2018 | 18:41
Ребята! Раз бриты стали подтягивать шаманов, то у них точно ничего нету. Они обделамшись!
Кстати, а что там со Скрипалями?
sg98 28 августа 2018 | 18:44
Вот на хрена столько букофф? Просто написали бы "Бля буду" Или как у них там принято говорить "Джентлменам принято верить на слово".. А то развели балаган.. Лживые английские ублюдки.
Гомячки, а вам бы понравилось, если вас закрыли бы на основании такой предъявы "Я тебя узнал!"
andreyoo 28 августа 2018 | 18:47
sg98: Гомячки, а вам бы понравилось, если вас закрыли бы на основании такой предъявы ...
-- В их разумении, если это делает империя добрых эльфов, то даже демонтаж на органы им бы польстил.
snikkersnepper 28 августа 2018 | 18:50
"Британские войска взяли город Ум-Каср. Это уже четвертый город Ум-Каср, взятый британскими войсками за последнюю неделю."(С)
Эхонько в еженедельном режиме старательно переписывает все новые и новые "находки" британских СМИ в деле Скрипалей. За полгода не подтвердилась ни одна из этих "находок". Уже сами английские политики обуевают от этих набросов (см. заявление замминистра МВД по поводу одного из предшедствующих откровений). Но все это не останавливаетнаше любимое Эхонько от маниакального желания снова и снова тащить эту ахинею в ленту. Даже про гречку. Даже про помогающих следствию экстрасенсов. Все что угодно - снова и снова.
Непоколебимый идио... упрямство.
kazlevich1949 28 августа 2018 | 19:12
В пабе за стойкой мужчина в ОЗК неумело смешивал в колбе ядохимикаты. "Новичок!" - подумал Штирлиц.