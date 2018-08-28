Гражданин России пострадал в ходе беспорядков в немецком Хемнице
Гражданин России пострадал в ходе беспорядков в немецком Хемнице. Его состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет, — сообщает российское посольство.
В выходные правые экстремисты и хулиганы устроили в восточногерманском городе Хемниц травлю мигрантов, которая в понедельник переросла в обширные беспорядки. Ангела Меркель осудила ксенофобские выступления.
Причиной «охоты на мигрантов» стало убийство 35-летнего немца. Преступление было совершено двумя гражданами Ирака и Сирии во время празднования дня города утром в воскресенье. Точные обстоятельства происшествия и повод драки с летальным исходом до сих пор не выяснены. Однако в тот же день в социальных сетях прозвучали призывы к мести. Правые силы, неонацисты и хулиганы устроили на улицах города травлю людей с темными волосами и цветом кожи. В результате несколько человек получили телесные повреждения.
В понедельник вечером более четырех тысяч правых экстремистов организовали шествие в центре Хемница. Около тысячи левых противников расизма вышли на демонстрацию протеста. Правые поджигали петарды и бросали камни. Полиция не рассчитывала на столь многочисленные выступления и не смогла предотвратить беспорядки. В результате 20 человек было ранено, среди них двое полицейских.
Ангела Меркель заявила, что проявление ненависти на улицах города не имеет ничего общего с правовым государством. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер решительно осудил «подстрекательство, призывы к насилию и манипуляцию политической ситуации правыми экстремистами».
Количество деяний во всех возрастных группах у представителей различной расовой или религиозной принадлежности одинаково.
На территории бывшей ГДР ксенофобские настроения особенно распространены. Эксперты связывают это с недостатком демократического опыта и политического образования, а также разницей условий жизни на востоке и западе Германии.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
fresh_breeze 28 августа 2018 | 18:44
"Ангела Меркель заявила, что проявление ненависти на улицах города не имеет ничего общего с правовым государством."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Но при этом всех собак вешают на Шрёдера, он-де, уйдя в отставку (кстати, добровольно поставив вопрос о доверии возглавляемому им правительству), пошёл работать в "Газпром". Ужас!
А то, что привело к беспорядкам в Хемнице, терактам на улицах немецких городов, в т.ч. совершённых "психически больными", — пустячок на фоне шрёдеровского поступка. Угу.