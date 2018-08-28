Гражданин России пострадал в ходе беспорядков в немецком Хемнице. Его состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет, — сообщает российское посольство.

В выходные правые экстремисты и хулиганы устроили в восточногерманском городе Хемниц травлю мигрантов, которая в понедельник переросла в обширные беспорядки. Ангела Меркель осудила ксенофобские выступления.

Причиной «охоты на мигрантов» стало убийство 35-летнего немца. Преступление было совершено двумя гражданами Ирака и Сирии во время празднования дня города утром в воскресенье. Точные обстоятельства происшествия и повод драки с летальным исходом до сих пор не выяснены. Однако в тот же день в социальных сетях прозвучали призывы к мести. Правые силы, неонацисты и хулиганы устроили на улицах города травлю людей с темными волосами и цветом кожи. В результате несколько человек получили телесные повреждения.

В понедельник вечером более четырех тысяч правых экстремистов организовали шествие в центре Хемница. Около тысячи левых противников расизма вышли на демонстрацию протеста. Правые поджигали петарды и бросали камни. Полиция не рассчитывала на столь многочисленные выступления и не смогла предотвратить беспорядки. В результате 20 человек было ранено, среди них двое полицейских.

Ангела Меркель заявила, что проявление ненависти на улицах города не имеет ничего общего с правовым государством. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер решительно осудил «подстрекательство, призывы к насилию и манипуляцию политической ситуации правыми экстремистами».

Количество деяний во всех возрастных группах у представителей различной расовой или религиозной принадлежности одинаково.

На территории бывшей ГДР ксенофобские настроения особенно распространены. Эксперты связывают это с недостатком демократического опыта и политического образования, а также разницей условий жизни на востоке и западе Германии.