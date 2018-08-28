Церковь хочет расширить присутствие в Кирилло-Белозерском монастыре и возродить монашескую жизнь в охраняемом ЮНЕСКО Ферапонтовом монастыре с фресками Дионисия.

Музей и эксперты предупреждают об угрозе всемирному наследию, — пишет сегодняшний «КоммерсантЪ». В Росимуществе Коммерсанту заявили, что вопрос о приеме заявки Вологодской епархии прорабатывается.