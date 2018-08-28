Президент Путин завтра выступит с телеобращением и расскажет о своей позиции по пенсионной реформе, — сообщил журналистам кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Сам Путин сегодня завил, что правительство правильно использовало жесткие экономические, финансовые и демократические расчеты при подготовке реформы. В то же время Путин пообещал, что будут приняты «справедливые решения» «со взвешенными и осторожным подходом», — передает «Интерфакс».

Президент участвовал в разработке законопроекта с самого начала. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал Политик и экономист Андрей Нечаев. Прежде всего, надо устроить обсуждение на уровне гражданского общества, какой люди хотят видеть пенсионную систему, добавил Андрей Нечаев. Телевизионное выступление президента ожидается в среду, 29 августа.