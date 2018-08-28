Президент Путин завтра выступит с телеобращением и расскажет о своей позиции по пенсионной реформе
Президент Путин завтра выступит с телеобращением и расскажет о своей позиции по пенсионной реформе, — сообщил журналистам кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Сам Путин сегодня завил, что правительство правильно использовало жесткие экономические, финансовые и демократические расчеты при подготовке реформы. В то же время Путин пообещал, что будут приняты «справедливые решения» «со взвешенными и осторожным подходом», — передает «Интерфакс».
Президент участвовал в разработке законопроекта с самого начала. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал Политик и экономист Андрей Нечаев. Прежде всего, надо устроить обсуждение на уровне гражданского общества, какой люди хотят видеть пенсионную систему, добавил Андрей Нечаев. Телевизионное выступление президента ожидается в среду, 29 августа.
Комментарии11
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putin2018 28 августа 2018 | 18:22
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Путин 2018 (Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
andreykochnev 28 августа 2018 | 18:24
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Путин 2018
Андрей Александрович Кочнев (Инсулин Российская Федерация &
Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
ed10075 28 августа 2018 | 18:26
И ведь нчего нового не скажет. Опять ложь, лицемерие и плоские шутки, типа про бабушку с яйцами, которая была бы дедушкой.
alena01 28 августа 2018 | 18:26
Да, его позиция еще может быть занимательна...
А позиция народа российского совершенно ясна - раком...
archibald_dandy_esquire 28 августа 2018 | 18:31
Президент Путин завтра выступит с телеобращением и расскажет,
что в 2011 году Китаю сдано в "аренду" сроком на 49 лет 1.000.000 гектаров на вырубку леса,
и в этом году Китаю сдано в "аренду" сроком на 99 лет ещё 1.000.000 российской территории
по этому поводу в китае с 2019 года будет снято ограничение на рождаемость - с 2019 года каждая китайская семья сможет рожать детей сколько захочет - есть перспективы размещения
и что тут скажешь, кроме как - опять #путин-всех-переиграл
vadimp 28 августа 2018 | 18:34
"Президент Путин завтра выступит с телеобращением и расскажет о своей позиции по пенсионной реформе"
А на кой?
Ежели бы Путину это (повышение пенсионного возраста) было не нужно, ни кто бы и не пикнул. Так, что с его позицией и так все ясно.
Реформа? :) Реформа - качественные изменения, а не количественные.
sensei54 28 августа 2018 | 18:35
Ночь спать не буду.
us101 28 августа 2018 | 18:39
Святой - спаситель всея РусиЯ и обездоленных(для отвлечения внимания) пенсионеров!
vpu2011 28 августа 2018 | 18:42
Давно пора.
vpu2011 28 августа 2018 | 18:47
vpu2011: Упс, не туда.
vpu2011 28 августа 2018 | 18:44
Теперь пожурит бояр на камеру за перегибы и все с высунутыми языками будут рады тому же самому на рубь дешевле.