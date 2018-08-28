ФБК усомнился в объяснениях спикера Госдумы относительно элитной квартиры своей матери

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального усомнился в объяснениях спикера Госдумы относительно элитной квартиры своей матери. Ранее Навальный с соратниками выпустил расследование, в котором заявил, что мать Володина владеет квартирой стоимостью в 230 миллионов рублей.

В высказываниях думского спикера Фонд борьбы с коррупцией усмотрел противоречия. Вячеслав Володин как сегодня сообщил телеканал Дождь, рассказал журналистам, что в нулевых вместе с матерью владел долей в холдинге Солнечные продукты — крупного производителя подсолнечного масла и майонеза. Примерно третью акций. В 2007-м долю продали партнёру за 200 миллионов долларов. Примерно половину суммы получила его мать. Лидии Барабановой тогда было 72 года. Она на свои деньги купила квартиру в Москве в начале 2008-го, настаивает Володин. Жилплощадь по данным ФБК расположена в элитном жилом комплексе Белый лебедь на западе Москвы. Площадь квартиры 400 квадратных метров. Соратники Алексея Навального настаивают: реальная сумма дохода Володина от продажи акций в четыре раза ниже. И в доказательство приводят информацию из открытых источников, в том числе государственного агентства.

В марте прошлого года ТАСС со ссылкой на источник в окружении спикера Госдумы сообщил: доход от продажи акций холдинга Солнечные продукты составил почти 600 миллионов рублей. По курсу на тот момент 24 миллиона долларов. А не 100 миллионов, как утверждает Володин, отмечают в ФБК. Ещё раньше, в феврале 14го тогда начальник антикоррупционного управления Кремля Олег Плохой официально уведомил Навального: доход Володина составляет 600 миллионов рублей. Об этом сообщала сетевая Gazeta.ru. Запрос касался участка земли в дачном партнёрстве Сосны в Истринском районе Подмосковья. Володин тогда был первым замруководителя администрации президента. Спикер Госдумы по сообщению Дождя заявил, что не знает точную сумму квартиры, купленной матерью. Но отметил: она стоит существенно дешевле озвученной суммы в 230 миллионов рублей.

По словам Володина недвижимость покупали по договору о долевом участии в строительстве. ФБК в расследовании, выпущенном в середине месяца, заявил, что сделка по передаче доходов от бизнеса матери Володина была фиктивной и он сам пользуется имуществом.

Новые заявления Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Володин пока не комментировал. Спикер Госдумы сообщил журналистам, что многие члены его семьи – в том числе сестра и племянник – занимаются бизнесом в Смоленской области. Но по словам спикера Госдумы предприятия доход не приносят.