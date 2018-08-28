ереписка погибших в Центральноафриканской республике журналистов оказалась в распоряжении СМИ

В ней Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев обсуждают с главредом «Центра управления расследованиями» Андреем Коняхиным сначала планы на поездку, а потом и происходящее в ЦАР.

Переписка, которую опубликовало «Федеральное агентство новостей», начинается 9 июля. Из нее складывается ощущение, что всю информацию об одной из самых опасных стран континента журналисты, брали на туристических сайтах и в иностранной прессе. В чате режиссер Александр Расторгуев приводит справку об опасности нахождения в ЦАР, в ней в частности говорится о необходимости вооруженной охраны, но больше эта тема никак не затрагивается. Позже главред ЦУР Андрей Коняхин сообщит, что все вопросы по безопасности обсуждались с ООН, но в организации заявят, что не знали о планах журналистов. В переписке также обсуждаются предстоящие расходы в поездке: жилье, питание, водитель-переводчик, а также 1,5 тысячи долларов на прочие траты, в том числе взятки. Как следует из расшифровки, по прибытии в ЦАР журналистов должен был встретить водитель-переводчик, чтобы отвезти их к месту ночлега, откуда затем они должны были перебраться в город Бамбари – он расположен вблизи золотых приисков, где, предположительно работают российские наемники, расследование о которых и приехали делать журналисты. В Бамбари они планировали встретиться с фиксером Мартином, который должен был помочь журналистам с организацией съемок на месте. Он, как отмечает в переписке Коняхин, договорился с повстанцами, чтобы их пропустили. Но все пошло не по плану. Журналисты прилетели на несколько дней раньше, не могли выйти на связь с Мартином, пытались сами найти переводчика и жилье. Расторгуев пишет в чате, что все пытаются обмануть журналистов, им пришлось дать взятку местным полицейским. Последние сообщения от них были отправлены в ночь на 30 июля. Последнее сообщение Коняхина — «Привет, вы доехали?» — датировано 31 июля. В этот же день стало известно, что Джемаль, Расторгуев и Радченко убиты.

Опубликованная переписка между убитыми в Центральноафриканской Республике журналистами и сотрудниками Центра центра управления расследованиями является подлинной, но получена незаконным путем. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал главный редактор ЦУР Андрей Коняхин.Каждая деталь, которая утекает таким образом, спутывает картину, уводит расследование в сторону, добавил Андрей Коняхин.

Переписку журналистов опубликовало «Федеральное агентство новостей», которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Предпринимателя считают спонсором частной военной компании «Вагнер», о которой и собирались снимать документальный фильм погибшие.