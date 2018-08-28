В Чечне массово задерживают подростков в связи с недавним нападением на полицейских в Грозном и Шали

В нем участвовали дети в возрасте от 11 до 17 лет. Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство», — сообщает Кавказский узел со ссылкой на жителей Шалинского района.

Информацию о задержаниях «Эху Москвы» подтвердил министр печати и информации Чечни Джамбулат Умаров. Однако он подчеркивает, что задержания нельзя назвать массовыми.

Подростки, напавшие на полицейских, получали указания из-за границы, — об этом ранее заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В Чечне происходит радикализация молодежи, однако власти должны проводить грамотную работу с такими подростками, — считает директор проекта по России Международной кризисной группы Екатерина Сокирянская. Сокирянская также сомневается в том, что в Чечне силовики проводят работу с этими подростками в рамках закона и с соблюдением необходимых процедур.