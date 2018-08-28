Десять человек участвовали в нападении на караул воинского эшелона в Забайкалье

Нападавшие забрасывали часовых камнями, — сообщает Следственный комитет. Один из нападавших убит. Подробности чрезвычайного происшествия Эху рассказала корреспондент информагентства «Чита.ру» Юлия Скорнякова:

«Конфликт произошел в ночь на 27 августа. Военные, которые ехали в эшелоне, вышли во время остановки в городе Петровск-Забайкальский и прошли в местное кафе. Там завязался конфликт с местными жителями, которые отмечали день рождения одного из местных авторитетов».

В Главном Военном следственном управлении сообщили, что проводится доследственная проверка по факту применения оружия караулом. По предварительным данным, часовые открыли стрельбу после предупреждения и выстрелов в воздух.

«Безусловно, есть определенный порядок, есть устав гарнизона и караульные службы. Во время движения эшелона организуется охрана и оборона груза воинского, выставляются часовые, которые меняются на полустанциях, на стоянках есть часовой», — пояснил эксперт.— «Если нарушитель не выполняет требования, он дает первый выстрел в воздух, если после этого не выполняются его требования, значит он наносит поражающий выстрел по нарушителю».

В данных условиях часовой действовал в рамках своих полномочий и инструкцию не нарушал. Об этом «Эху» рассказал военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Источник в администрации Петровск-Забайкальского района сообщил РИА, что в результате инцидента ранены трое местных жителей. Эшелон направлялся на учения «Восток-2018» в Забайкальском крае.

Хотя военнослужащие не так часто становятся объектами нападения в мирное время, за последнее десятилетие можно вспомнить несколько громких случаев атак на людей в погонах.

Самым громким нападением на воинскую часть за последнее время стала атака на объект Росгвардии. В прошлом году в в/ч 3761 в чеченской станице Наурской проникли шесть боевиков, вооруженных огнестрельным оружием. Все произошло ночью, под покровом тумана. Нарушителей заметил войсковой наряд, завязалась перестрелка. В ходе столкновения все нападавшие были застрелены, кроме того убитыми оказались шесть бойцов Росгвардии, еще несколько военнослужащих были ранены. Ответственность за атаку на себя взяла запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ. Еще несколько нападений на военные объекты в Чечне произошли годами ранее. В 2016-м двое боевиков обстреляли КПП в Грозном, один из них совершил самоподрыв. В 2014-м на замаскированном взрывном устройстве подорвалась БМП. Четверо военнослужащих погибли, семь пострадали.

Целая череда нападений на воинские части произошла в 2010-м. Самое громкое – в Буйнакском районе Дагестана. Там смертник на машине протаранил ворота в полевой лагерь мотострелковой бригады. Пять человек погибли, несколько десятков были ранены. Несколькими неделями ранее там же в Буйнакске неизвестные проникли на территорию воинской части и убили солдата срочной службы. Еще раньше в этом же городе трое военнослужащих были обстреляны из проезжавшего по улице автомобиля. Все они скончались.

Также в 2010 бандиты напали на ракетную часть в нижегородском поселке Мулино. В Ленобласти около 40 человек вступили в конфликт с военными на КПП воинской части в поселке Приозерное. В конце года трое грабителей проникли на армейский объект в подмосковном Фаустове.

В этом году нападение на воинский эшелон стало первой атакой на военный объект.