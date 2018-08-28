Опубликованная ФАН переписка ЦУР с погибшими в ЦАР журналистами подлинная, но выборочная

Главный редактор Центра управления расследованиями (ЦУР) Андрей Коняхин подтвердил, что опубликованная Федеральным агентством новостей (РИА ФАН) переписка центра с погибшими в ЦАР журналистами подлинная. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Она подлинная, но это частичная переписка, там не хватает важных вещей. Она получена незаконным образом. Идет следствие, и любая информация, которая утекает, она привирается», — сказал А.Коняхин. Он добавил, что переписка рабочая и «основные переговоры проходили в личных беседах и встречах, в крайнем случае, по телефону».

Главный директор ЦУР, комментируя содержание переписки, также отметил, что с головными структурами ООН участники проекта не общались. «Нам был предоставлен корреспондентом РИА ФАН Кириллом Романовским фиксер по имени Мартин, в порядочности которого мы тогда не сомневались. Он был записан в телефоне К.Романовского как «Мартин ООН». А.Коняхин уточнил, что в настоящий момент специально созданная группа занимается поисками Мартина, в том числе за пределами ЦАР.

Он также добавил, что поскольку проект был сложным и касался российских наемников, действующих не только в ЦАР, но и в других точках, требовалось продюсерское участие. Роль продюсера выполнял журналист Родион Чепель, фигурировавший в переписке.

А.Коняхин подчеркнул, что обсуждались планы эвакуации журналистов. По его словам, она должна была осуществиться «при определенном уровне угрозы».

Главный редактор ЦУР уточнил, что организация поездки была осуществлена «на достаточном уровне».

Он заключил, что убийство журналистов было заказным и его «следов не было уже с первых дней». «Их затоптали, спрятали, поэтому смысла делать то, что делает следствие нет никакого, теперь остается анализ и понимание связей, как это могло произойти», — сказал А.Коняхин.

Вечером 27 августа Федеральным агентством новостей была опубликована переписка российской съемочной группы, убитой в Центральноафриканской Республике. Речь идет о чате, в котором участвовали Александр Расторгуев, Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и главный редактор ЦУР Андрей Коняхин, а также журналисты Родион Чепель, сотрудница ЦУР Анастасия Кулагина и заместитель главного редактора ЦУР Анастасия Горшкова.